Ben Affleck i Jennifer Lopez ostali su nakon razvoda u dobrim odnosima te zajedno odgajaju djecu, a ovoga tjedna fotografi su ih ulovili usred svađe nasred ulice.

Bivši glumački par Ben Affleck i Jennifer Garner ovih su dana izazvali interes mnogih kada su ih uhvatili kako zajedno šetaju prema školi u koju idu njihova djeca u Los Angelesu. Oboje su bili u ležernim izdanjima te su zajedno proučavali papire koje su dobili u školi, a fotografirali su ih i u trenutku dok su žustro raspravljali oko nečeg.



Američki mediji navode kako je Affleck očito isfrustriran, a sve je iskalio na svoju bivšu suprugu. O čemu su točno pričali nije poznato, a tabloidi pretpostavljaju i kako ga je naljutila latino-diva Jennifer Lopez s kojom je prije par mjeseci obnovio romansu.

Njihova djeca Violet (12), Seraphina (12) i Samuel (9) žive daleko od očiju javnosti, no mediji često u posljednje vrijeme pišu o njihovim roditeljima. Affleck i Garner su bili u braku od 2005. do 2018. godine, a nakon razvoda su ostali u dobrim odnosima. Nakon razvoda glumac je ljubio kolegicu Anu de Armas, no posljednjih mjeseci svi pišu o njegovoj romansi s Jennifer Lopez.

Otkako su se pomirili, par se u rujnu prvi put pojavio zajedno na crvenom tepihu nakon više od 20 godina, i to na Filmskom festivalu u Veneciji, a njima bliski izvori tvrde da su ludo zaljubljeni.

"Oboje su ludo zaljubljeni i ovaj put ne žele pustiti jedno drugo. Ozbiljno pričaju i o vjenčanju", izjavio je nedavno njima blizak izvor za US Weekly.

Njihova je ljubavna priča započela 2002. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gigli", nakon čega su se ubrzo zaručili i trebali su se vjenčati u rujnu 2003. godine, ali su odgodili vjenčanje i na kraju prekinuli u siječnju 2004. godine.

Veza se ponovno zahuktala gotovo 17 godina nakon propalih zaruka, što je šokiralo njihove obožavatelje, nedugo nakon što je Jennifer raskrstila s bivšim zaručnikom Alexom Rodriguezom, s kojim se također trebala vjenčati.

Preminuo je samo mjesec dana nakon što se posljednji put pojavio kao Stanford, evo tko je jedini znao za njegovu zloćudnu bolest +27

Franka pokazala božićni ugođaj iz luksuznog doma koji dijeli s Ćorlukom, a jedan detalj sve je raznježio +25