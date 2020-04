Bella Thorne režirala je glazbeni video benda Cheat Codes i zajedno s njima sve ostavila u čudu.

Američka glumica Bella Thorne u posljednje je vrijeme medijske stupce punila bizranim ljubavnim vezama, izlazila je istovremeno s muškarcima i ženama, šokirala objavama na društvenim mrežama i incidentima u javnosti. Unatoč tome što su joj kritičari dali titulu jedne od najperspektivnijih mladih glumica, filmske uloge su joj zapravo donijele najmanju količinu slave.

Međutim, 22-godišnja Bella odlučila je sada ući u redateljske vode pa je tako u suradnji s popularnim američkim bendom Cheat Codes, u ulozi redateljice, snimila glazbeni video za njihov singl "No Service In The Hills". Sudeći po komentarima na društvenim mrežama i naslovima u američkim medijima, video snimljen u verziji kratke horor priče, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Hoće li to biti i u vašem slučaju, najbolje da se uvjerite sami nakon što pogledate video, koji je i sama objavila na svojim društvenim mrežama.

Dodatna zanimljivost je da s bendom Cheat Codes svira i uspješni varaždinski bubnjar Saša Maček, kojemu je u posljednjih devet godina Los Angeles postao drugi dom i u kojemu ostvaruje zavidnu glazbenu karijeru.