Bella Hadid ponovno će šetati Victoria's Secret pistom zbog čega vježba svaki dan.

22-godišnju manekenku Bellu Hadid i ove ćemo godine gledati na reviji Victoria's Secreta.

Godišnji show održat će se 2. prosinca u New Yorku, no lijepe anđelice već su okupirale Veliku jabuku, jer su upravo krenuli fitinzi za to koja će što nositi.

Dugonoge ljepotice tako svakodnevno ulaze u sjedište slavnog brenda te se hvale besprijekornim tijelima koja su klesale tijekom čitave godine. Osim toga, itekako su pazile na prehranu, a to će posebno morati idućih tjedana do showa na kojem moraju zablistati.

To zna i Bella koje se na društvenim mrežama hvali svakodnevnim vježbanjem te zdravim namirnicama u frižideru, a prije nekoliko dana se pohvalila i setom fotografija u crnom donjem rublju i zmijskim čizmicama koje je snimila u vlastitom domu. Ipak, umjesto pohvala za liniju, većina obožavatelja komentirala je kako je manekenka premršava te kako su zabrinuti za njezino zdravlje.

"Zahvalna sam što sam ponovno dio showa, a osjećam se sretnije i zdravije no ikad. Svako tijelo je drugačije i drugačije reagira na odličan trening i zdravu dijetu", napisala je pored fotografija, no komentare nije izbjegla. Činjenica jest kako se manekenki na fotografijama vide rebra, a jedan komentar njezine obožavateljice posebno je zabrinuo. "Želim biti anoreksična kao ti kad odrastem", poručila je.

Victoria's Secret odmah je po tko zna koji put javno prozvan zbog promoviranja nerealnog izgleda, a javnost je zasmetala i činjenica što su sve manekenke mršavije građe. Model Robyn Lawley javno je pozvala ljude da bojkotiraju show, jer u njemu ne sudjeluju žene svih veličina, no brand nije reagirao, kao ni Bella.

Slični su komentari bili i prošle godine prije showa u Šangaju na kojem je Bella također bila jedna od zvijezda.