Beatrice Vendramin pobrinula se da njezino pojavljivanje na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu bude itekako zapamćeno.

Za talijanskom glumicom i pjevačicom Beatrice Vendramin okretale su se glave čim je kročila na crveni tepih Filmskog festivala u Cannesu na koji je stigla u seksepilnom i prije svega odvažnom izdanju.

21-godišnja Beatrice obukla je glamuroznu haljinu s dubokim dekolteom do pupka, a okupljenim je fotoreporterima pozirala u zavodljivim pozama i dala im tako dodatno materijala.

Mlada Talijanka proslavila se ulogom Emme Ferrari u sitcomu "Alex&Co" koji se prikazuje na Disney Channelu, a u svijetu showbussinesa je od malih nogu, a 2016. godine snimila je prvi film "Come divenatre grandi", pojavila se u uspješnoj talijanskoj seriji "Non dirlo al mio capo", a uspješno se bavi i pjevanjem.

Objavila je svoju autobiografiju pod nazivom "Feet on the ground, head in the sky", a bila je i zaštitno lice mnogih modnih kampanja i naslovnica modnih časopisa.

O njezinoj popularnosti svjedoči brojka od milijun pratitelja s kojima dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života, a profil joj vrvi provokativnim fotografijama. Uz njih se privatni život ne povezuju nikakvi skandali ni kontroverze, a u sretnoj je vezi s pjevačem Fredom de Palmom.

