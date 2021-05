BBC se nakon 26 godina ispričao zbog intervjua princeze Diane s novinarom Martinom Bashirom, no prinčevi Harry i William jasno su im dali do znanja da je za ispriku prekasno.

BBC je priznao da je prekršio novinarske standarde kada je njihov novinar Martin Bashir na nepošten način došao do intervjua s princezom Dianom koji je 1995. godine šokirao svijet.

Neovisna istraga pokazala je da je Bashir bratu pokojne princeze Charlesu Spenceru pokazao lažne bankovne transakcije kako bi ga nagovorio da ga upozna sa svojom sestrom.

BBC i Bashir sada su se zbog toga javno ispričali, a iz nacionalne televizije poslali su i posebne isprike prinčevima Williamu i Harryju, njihovu ocu Charlesu i Dianinu bratu Earlu. Također su odlučili vratiti sve nagrade koje je intervju osvojio.

"Iako BBC ne može vratiti vrijeme nakon četvrt stoljeća, možemo se danas potpuno i bezuvjetno ispričati", kazao je izvršni direktor BBC-ja Tim Davie.

No ako je suditi po reakcijama Harryja i Williama, čini se da je za ispriku ipak prekasno.

Braća su reagirala na intervju te su u službenim izjavama optužili BBC i Bashira da su uništili brak njihovih roditelja, što je u konačnici dovelo do otuđenja i smrti njihove majke.

"Naša majka bila je nevjerojatna žena koja je posvetila svoj život javnoj službi. Bila je žilava, hrabra i posve iskrena. Lančana reakcija kulture eksploatacije i neetičnih praksi u konačnici su je koštale života", napisao je Harry u službenoj izjavi te je dodao i kako BBC nije iznevjerio samo njihovu majku već i kraljevsku obitelj te cijelu britansku javnost.

"Naša je majka umrla zbog toga i to se neće promijeniti", naglasio je.

Princ William na ispriku je reagirao javnim obraćanjem ispred Kensingtonske palače.

"Neopisivo sam tužan što sam doznao da su pogreške BBC-ja dovele do toga da moja majka posljednje godine svojeg života provede u strahu, paranoji i izolaciji. No najviše me rastužuje što je moja majka mogla na vrijeme doznati kako je bila prevarena da je BBC proveo temeljitu istragu o okolnostima nastajanja intervjua 1995. godine", kazao je među ostalim William te je zahvalio sucu Lordu Dysonu na provođenju istrage.

Podsjetimo, ozloglašeni intervju prikazan je u emisiji "Panorama", a Diana je u njemu prvi puta otkrila koliko je nesretna te je priznala da je njezin brak s princem Charlesom gotov.

"Pa, u braku nas je troje, što je poprilična gužva", jedna je od nezaboravnih rečenica koju je Diana izgovorila tijekom intervjua koji su u vrijeme emitiranja gledala čak 23 milijuna ljudi.

I princ Harry sada je dao novi bombastični intervju u kojem je, među ostalim, kazao i da ga je trauma zbog majčine smrti dovela do toga da je alkoholom i drogama maskirao emocije te ih je uzimao kako bi otupio svoje osjećaje.

Harry je imao samo 12 godina kada je Diana, princeza od Walesa, u kolovozu 1997. poginula u automobilskoj nesreći dok su je progonili paparazzi u Parizu.

U prve tri epizode Apple TV-a "The Me You Can't See (Ja, kojeg ne možete vidjeti)" princ je govorio o traumatičnim uspomenama iz djetinjstva, između ostaloga i o trenutku kada su nastale fotografije dok je s bratom, ocem, ujakom i djedom hodao iza Dianina lijesa.

"Za mene je najviše ostao u sjećanju zvuk kopita konja", rekao je 36-godišnjak voditeljici serije Opri Winfrey.

"Bilo je to kao da sam izvan svog tijela i samo hodam radeći ono što se od mene očekivalo. Pokazivao sam desetinu osjećaja u odnosu na ono što su pokazivali svi ostali: Ovo je bila moja mama - nikad je nisi ni upoznao."

Serija se fokusira na mentalno zdravlje, a Harry je opisao kako je trauma gubitka izazvala tjeskobu i teške napadaje panike u dobi od 28 do 32 godine.

"Svaki put kad sam obukao odijelo i kravatu (...) morajući igrati ulogu, pogledao bih se u ogledalo, navukao bezizražajno lice i kazao - idemo."

Prije nego što sam uopće izašao iz kuće, oblijevao me znoj. Bio sam istodobno spreman na borbu i bijeg.

Bio sam voljan piti, bio sam voljan uzeti drogu, bio sam spreman pokušati i raditi stvari s kojima sam ublažio ono što sam osjećao."

Rekao je Winfrey da bi u petak ili subotu navečer popio alkohola koliko se popije u tjedan dana, i to ne zato što je uživao, već zato što je pokušavao nešto prikriti, kako kaže.

Tijekom programa vojvoda je također kazao kako je potpuno ignorirano kada je njegova supruga Meghan bila na pragu samoubojstva zbog uznemiravanja na društvenim mrežama.

To navodno napuštanje bio je jedan od najvećih razloga zbog kojih je par napustio Veliku Britaniju, rekao je Harry.

"Zasigurno me sada više nitko neće nasilu ušutkati", dodao je.