Princeza Diana je u intervjuu 1995. godine otkrila kako se borila s bulimijom, a rekla je i da je bolest iza nje. Njezin batler sada tvrdi drugačije.

Bivši batler princeze Diane, Paul Burrell, otkrio je kako tragično preminula članica britanske kraljevske obitelji nikada nije pobijedila bulimiju. Pokojna princeza dugo se godina borila s poremećajem prehrane, no rijetki su znali detalje o tome.

Diana je priznala kako je imala probleme zbog bulinije, no Burrell ističe kako je nikada nije preboljela, već je bolest bila s njom sve do njezine smrti. "Bulimija je i dalje bila tu sve do posljednjeg trenutka. Ta bolest je bila njezina kontrola i njezin način da ima uopće šansu kontrolirati nešto u svom životu. Njezin životi cilj je bio to da nikada ne izgubi dostojanstvo i da nikada ne skrene s puta zbog svojih sinova", ispričao je njezin bivši batler.

Lady Di je 1995. godine u intervjuu s Martinom Bashirom tek priznala kroz što je prolazila. Istaknula je kako je bulimija bila rezultat njezina nezadovoljstva brakom s princom Charlesom. "Dugo, dugo godina sam se s bulimijom borila, ali sada sam slobodna", rekla je Diana u tom intervjuu te je dodala kako je vapila za pomoći, ali na potpuno pogrešan način.

Diana je svojim priznanjem pokazala i kako je zaista bila princeza naroda. Javnosti je dala do znanja da nije imuna ni na takve bolesti, a ljudi su je zbog njezina pristupa obožavali.

Četvrta sezona serije "Kruna" koja je počela u nedjelju prikazuje i Dianinu borbu s bulimijom. Iako mnogi kritičari tvrde kako je većina scena izmišljena, drugi pak tvrde da je Diana zaista imala probleme do samoga kraja.