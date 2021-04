Barbara Vicković je vegetarijanka, pazi na fizičku aktivnost, ali bitna joj je i duhovna komponenta. Što je sve ispričala o zdravom načinu života koji vodi, pogledajte u videu.

Na Badnjak 2020. u dom Barbare Vicković stigao je novi stanar, i to na četiri noge. Bond je pas koji je u njezinu, ali i u srcu njezine djece zauzeo posebno mjesto. Bio je zlostavljan, ali se nakon nekoliko mjeseci socijalizirao i sada je u Barbarin život donio niz promjena.

''Gušt mi je s njim redovito izaći van, pogotovo u šetnje ujutro i navečer. Sad moram, ali to nekako i želim'', kaže glumica.

Barbara kaže kako inače ne trči, nije taj tip, ali brzo hodanje voli i šetnja sa psom itekako joj godi, unatoč svim obvezama koje ima.

''Zapravo online radim i jogu i pilates. I znaš što, to mi je skratilo vrijeme. Uštedjela sam si vrijeme odlaska na trening. Doma vježbam u poznatom ambijentu. Trenericu poznajem već dugo'', priča Barbara.

''Kod mene je malo specifična situacija jer u biti kuham svaki dan dva različita ručka. Ja sam vegetarijanac. Moja djeca nisu. I onda volim kuhati'', kaže.

A što jede jedna vegetarijanka?

''Sve. Moj dan do ručka je u biti voće. U obliku sokova, smoothieja, čvrstog voća. Recimo, znam pojesti i do 5 kila naranči do ručka, što u soku što ovako. Onda napravim neki sirovi ručak. Evo jedan sirovi obrok. Primjerice, piraliziram recimo jednu ciklu, zatim mrkvicu, ili nekoliko mrkvi i na to isjeckam naranče i pospem raznim sjemenkama'', objasnila je.

Na komentar da se zdravo hrani kaže kako umije “zabrljati”. S hranom eksperimentira i sluša svoje tijelo.

Uz fizičku aktivnost jako joj je bitna duhovna komponenta i mnogo radi na tome.

''Ja mislim da ne možemo odvojiti duhovno od materijalnoga. To mora imati nekakav miks. Mi se nalazimo u tako izazovnim vremenima u kojima ne možemo dijeliti to da imamo potrebu za mirom, a u isto vrijeme moramo ići raditi i obaviti sve što od nas društvo traži'', zaključila je.

Barbara je s mora, pa voli plivanje. No budući da još nije sezona plivanja, pokazala je neke vježbe za trbuh koje radi. Preporučuje napraviti tri serije po 10 puta, a o kojoj je točno vježbi riječ, možete pogledati u videu i odraditi ih.