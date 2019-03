Brabara Streisand progovorila o optužbama za zlostavljanje protiv preminulog Michaela Jacksona.

Američka pjevačica i glumica Barbara Streisand šokirala je javnost izjavama o "šteti" koju su doživjele navodne žrtve seksualnog zlostavljanja Michaela Jacksona.

76-godišnja Barbara je za The Times of London otkrila kako su Wade Robson i James Safechuck koji su o zlostavljanju progovorili u dokumentarnom filmu "Leaving Neverland" zapravo bili presretni i preuzbuđeni što imaju priliku biti na Michaelovu imanju i što god da im se tamo dogodilo, nije ih ubilo.

Izjavila je kako vjeruje navodnim žrtvama i da ih žali, ali da joj je žao i Michaela, dodajući kako su njegove seksualne potrebe bile samo njegove i da bi se dio krivnje trebao svrgnuti i na Robsonove i Safechuckove roditelje.

"Možemo reći da su bila zlostavljana ali ta djeca su u ono vrijeme bila presretna što su tamo. Robson i Safechuck danas su oženjeni i imaju svoju djecu, tako da ih to nije ubilo", izjavila je Barbara koja je za Michaleova života bila njegova bliska prijateljica.

"Žao mi je djece. Ali krivim i njihove roditelje koji su, pretpostavljam, dopustili da njihova djeca spavaju s Michaelom. Zašto bi ih on tebao, pogotovo odjevene poput njega?", zaključila je.

Redatelj spornog dokumentarnog filma Dan Reed ostao je u šoku kao i velik dio javnosti nakon Barbarinih izjava.

“It didn’t kill them” @BarbraStreisand did you really say that?!#LeavingNerverland https://t.co/p4sIaPIHK6