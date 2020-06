Bar Refaeli osuđena na društveno korisni rad i mora platiti novčanu kaznu, dok njezina majka Tzipi Refaeli mora u zatvor.

Izraelska manekenka, koju nazivaju jednom od najljepših žena svijeta, Bar Refaeli postigla je nagodbu prema kojoj mora platiti 4,8 milijuna dolara kazne i odraditi društveno korisni rad nakon što je protiv nje podignuta optužnica zbog prevare s porezom.

35-godišnja Bar, poznata i kao bivša djevojka Leonarda DiCaprija, složila se s odlukom suda da mora odraditi devetomjesečni društveno korisni rad i platiti milijunsku kaznu. Nešto lošije prošla je njezina majka Tzipi Refaeli, koja je ujedno bila i njezina agentica, jer ona uz 750 tisuća dolara mora odslužiti i zatvorsku kaznu u trajanju od 16 mjeseci.

Naime, njih dvije optužene su da su lagale o Barinu prebivalištu države između 2009. i 2012. godine kako bi izbjegle plaćanje poreza u iznosu od 7,2 milijuna dolara prihoda, plus onaj od poklona i popusta koje su dobivale. Slučaj službeno datira iz 2016. godine, kada je Tzipi bila uhićena i optužena da nije prijavila puni iznos prihoda svoje kćeri u navedenom razdoblju i da je tajila gdje zapravo živi. Odvjetnici su ih pokušali braniti tvrdnjom da je Bar u tom periodu izlazila s DiCaprijem, koji je bio centar njezina života, izrazom koji se koristi inače u izraelskom poreznom zakonu i odnosi na to gdje određena osoba provodi najviše vremena, a to je tada bilo u SAD-u.

Ali država je tvrdila da je zapravo bila prijavljena u Tel Avivu, gdje je i boravila većinu vremena, i to u stanovima iznajmljenima pod imenima svojih rođaka. Bar je na prethodnom sudskom ročištu rekla da je njezin odnos s DiCaprijem bio dovoljno blizak da ga je mogla smatrati članom obitelji, što bi joj omogućilo plaćanje poreza u inozemstvu. Ali sud njezinu tvrdnju nije prihvatio, već je rekao da izvlačenje na njihovu romansu ne dolazi u obzir.

Tužitelji su također otkrili medicinsku dokumentaciju koja je pokazala da joj je bilo propisano uzimanje određenih lijekova i liječenje u Izraelu, koje je plaćeno iz nacionalnog zdravstvenog fonda u tom razdoblju.

U prethodnoj presudi bilo je navedeno da je Bar živjela u Izraelu 185 dana 2009. godine i 135 dana sljedeće godine. Američkim je poreznim vlastima također rekla da je stanovnica Izraela. Bar je pokušala spriječiti gubitak velikog djela zarade, ali sud je otkrio da je zaradila 1,8 milijuna funti u 2009. i 1,7 milijuna funti u 2010. godini.

Njezini odvjetnici uporno su tvrdili da ona nije svjesna dogovora sklopljenih da se izbjegne plaćanje poreza, kao i da sporazum o priznanju krivnje dodatno pojačava tu tvrdnju.

"U relevantnom vremenskom razdoblju Bar je bila u ranim 20-ima, radila je kao međunarodni model i nije bila uključena u financijske poslove. Danas preuzima odgovornost za učinjene pogreške", naveli su u izjavi.

Barina majka optužena je za neprijavljivanje prihoda izbjegavajući plaćanje poreza i pomaganje drugoj osobi pri izbjegavanju plaćanja poreza.

U optužnici se navodi da je za kćer potpisala zakupnine pod imenima drugih članova obitelji kako bi zamaglila njezino stvarno prebivalište i suzdržala se od prijavljivanja vlastitog dohotka kao agentica svoje kćeri.

Bar je jedan od najpoznatijih izraelskih manekenki te se i dan-danas njezin lik može vidjeti na bilboardima širom zemlje. Prošle je godine bila domaćin natjecanja za pjesmu Eurovizije, koje je bilo održano u Tel Avivu.

Ovaj dugotrajni skandal narušio je njezin imidž, no i dalje je svakako traženo lice.