Badr Hari poznat je po agresivnosti u i izvan ringa, a neko ga se vrijeme romantično povezivalo s nogometašem Cristianom Ronaldom.

Badr Hari sinoć je imao okršaj s kraljem kick-boksa Ricom Verhoeven, no nije ga uspio pobijediti.

Preciznije, bio je to drugi put da su se ova dva imena našla u ringu, no Badra je oba puta u pobjedi zaustavila ozljeda tijekom meča. Prvi put je to bila fraktura ruke, a sada stopala nakon čega je odmah prebačen u bolnicu.

Ipak, zgodni Marokanac nije zanimljiv samo zbog karijere, već i zbog turbulentnog privatnog života, a opravdano nosi epitet "zločestog dečka". Preciznije, nizozemsko-marokanski borac poznat je po agresiji u i izvan ringa, brojnim skandalima, ali i brojnim humanitarnim gestama, iako su ine ostale u sjeni ovih manje lijepih stvari.

Odslužio je čak i zatvorsku kaznu od nekoliko mjeseci zbog napada iz 2012. godine kada je brutalno prebio biznismena Koena Everinka tijekom koncerta nakon što mu je uvrijedio tadašnju djevojku Estelle Cruyff. Koen je 2016. godine ubijen u svom domu, no boksača se nije povezivalo s time.

Bile su tu još brojne tučnjave izvan ringa koje su bacile mrlju na njegovu karijeru, no ne smijemo zaboraviti niti na jednu zanimljivu priču koja se veže i uz nogometaša Cristiana Ronalda. Iako su obojica uvijek bili okruženi lijepim ženama te sada imaju zaručnice i supruge, dugo se šuškalo kako su to sve paravani za pravu prirodu njihovog odnosa.

Neko vrijeme pisalo se kako Ronaldo svakih nekoliko tjedana leti privatnim avionom iz Madrida do Marakeša da bi provodio vrijeme s borcem, a duo je jednom prilikom objavio i nekoliko fotografija s bazena. Na jednoj Badr drži Ronalda u rukama, a pored nje je napisao: "Upravo vjenčani! Na raspolaganju sam ti kad god trebaš, brate".

Ipak, pričalo se i kako je duo često orgijao s brojnim ljepoticama te kako su takve egzibicije plaćali i po milijun dolara, no dio medija nije odustajao od tvrdnji da su dečki više od prijatelja.

Badr je u braku s nizozemskim modelom Daphne Romani, a ističe kako je požrtvovan otac i suprug.