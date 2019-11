Avril Lavigne prije 17 godina je objavila singl "Complicated".

Kanadska pjevačica Avril Lavigne izgleda kao da nije ostarila ni dana od kada je objavljen njezin singl "Complicated" koji ju proslavio diljem svijeta.

Od toga je prošlo 17 godina, a danas 35-godišnja Avril još uvijek izgleda kao u svojim tinejdžerskim godinama. Trenutno se nalazi turneji "Head Above Water", a nastupila je i na festivalu "Live in the Vineyard", gdje je osim mlađahnog izgleda podsjetila i na vokalne sposobnosti koje ima.

Avril je sa svojih 17 godina postala najmlađa ženska solo izvođačica koja je dospjela na prvo mjesto najprodavanijeg albuma u Velikoj Britaniji. Uspješan niz nastavila je s hitovima "Sk8er Boi", "My Happy Ending" and "I'm With You".

Trenutno je u vezi s 33-godišnjim milijarderom Philipom Sarofimom, a nedavno je javno progovorila o zaraznoj bolesti koju prenose krpelji i zbog koje je u krevetu provela dvije teške godine i mislila da će umrijeti.

"Suočila sam se s time da umirem, prihvatila sam to", izjavila je Avril. No nakon dugo vremena stanje joj se počelo popravljati, a teško razdoblje poslužilo joj je kao inspiracija.

"U nekim trenucima osjećala sam se kao da tonem, da se utapam i morala sam se boriti za zrak. Doslovno sam teško disala", izjavila je svojevremeno.

Iza nje su i dva propala braka. S frontmenom benda Nickelbeck Chadom Kroegerom bila je od 2013. do 2015. godine, a s pjevačem benda Sum 41 Deryckom Whibleyjom od 2006. do 2010. godine.