Glumac Dieter Brummer iz serije "Home and Away" preminuo je u 46. godini.

Australski glumac Dieter Brummer, najpoznatiji po ulozi tinejdžerskog idola Shanea Parrisha u seriji "Home and Away", u ponedjeljak je pronađen mrtav u svojem domu u predgrađu Sydneya.

Preminuo je u dobi od 45. godina, a policija nije objavila uzrok njegove smrti, no potvrdili su da se ne radi o sumnjivim okolnostima.

Od njega su se na društvenim mrežama u nevjerici opraštaju brojni fanovi dugovječne australske sapunice koja se još uvijek snima i u kojoj je Brummer ostavio neizbrisiv trag iako je u njoj glumio samo od 1992. do 1996. godine.

I dok se Dieter s vremenom potpuno povukao iz glume, neki od njegovih kolega iz serije postali su velike holivudske zvijezde.

Najpoznatija među njima je Isla Fisher koja je u seriji "Home and Away" od 1994. do 1997. godine utjelovila Shannon Reed, a svjetsku slavu stekla je ulogama u filmovima poput "Lovci na djeveruše", "Ispovijest jedne šopingholičarke" i "Majstori iluzije".

Fisher je poznata i po tome što je 2010. godine u braku sa zvijezdom filmova o Boratu, Sachom Baronom Cohenom, s kojim ima troje djece.

Brummerova televizijske supruga, glumica Melissa George, koja je u seriji utjelovila mnogima omiljeni lik Angel, također je nastavila graditi karijeru u Hollywoodu, no s manjim uspjehom od Isle. Glumila je u serijama "Uvod u anatomiju" i "Dobra žena" te u hororima "Amityville Horror", "Trokut" i još desetak drugih filmova.

Kate Ritchie je utjelovila lik Sally Fletcher od početka emitiranja "Home and Away" 1988. godine pa sve do 2008. te se u seriju vratila i 2013. Nakon što je više od 20 godina igrala istu ulogu, pojavila se i u seriji "Underbelly", u kojoj je također glumio preminuli Dieter, a glumu je kasnije zamijenila karijerom na radiju.

Emily Symons koja je od 1989. godine utjelovila Marilyn Chambers-Fisher, nakon gotovo desetljeća u seriji "Home and Away" odselila je u Veliku Britaniju gdje je glumila u još jednoj sapunici, "Emmeralde", a zatim je 2007. godine sudjelovala i u showu "Dancing on Ice". No 2010. godine se vratila u rodnu Australiju i u seriju koja ju je proslavila, a u njoj glumi još uvijek.

Emily se na svojem Instagramu oprostila od Dietera emotivnom objavom.

"Nikada neću zaboraviti njegov prekrasan osmijeh, bio je obožavani član naše televizijske obitelji", napisala je među ostalim.

U Hollywoodu se probo i Matt Doran koji je u seriji "Home and Away" glumio Damiana Robertsa od 1991. do 1994. godine te se nakratko u nju vratio 1996. i to kako bi prisustvovao sprovodu lika koji je utjelovilo pokojni Brummer. Nakon toga je glumio Mousea u hit-filmu "Matrix" te Elana Sleazebagganoa u drugom dijelu prequela "Zvjezdanih ratova" Georgea Lucasa.

Najveća zvijezda serije "Home and Away" definitivno je Ray Meagher koji od prve epizode glumi lik Alfa Stewarta i ne planira se uskoro umiroviti, a odmah iza njega je Lynne McGranger koja već 27 godina glumi Irene Roberts.