Glumica Asli Enver ima zanimljivu životu priču.

Asli Enver jedna je od omiljenijih turskih glumica, a njezin lik Sureje u seriji Istanbulska nevjesta jedna joj je od najvećih uloga u karijeri. Ima tek 34 godine, a već je među najpopularnijih turskim glumicama svih vremena.

Rođena je u Londonu, a tako je živjela sve do svoje dvanaeste godine.

Naime, njezina baka je šivala uniforme za englesku vojsku pa je tako dobila poziv da se preseli u Englesku. Ona je u London preselila sa šestero djeca među kojima je bio i otac lijepe glumice.

Majka je pak iz turske preselila u London nakon završene škole. Otišla je kako bi savladala jezik, a onda je upoznala njezina oca s kojim se rodila velika ljubav.

Popularnoj glumici svaki uspon prema tronu nije bio lagan jer glumica se bori s disleksijom pa joj za svaki tekst treba nešto više vremena da ga nauči. No, sa izazovima se naučila nositi! U svemu joj je pomogla i majka. "Mama me pitala želim li se baviti umjetnošću. Izabrala sam glumu. To mi se nije činilo loše. Poslala me na tečaj. Stoga, da, mama mi je pomogla", kazala je glumica jednom prilikom.

Što se tiče ljubavnog života, Asli iza sebe ima i propali brak s kolegom Birkanom Sokulluaom. Trenutno ljubi glazbenika Murata Bozua.