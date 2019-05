Ashton Kutcher odlučio se na promjenu imidža pa je pustio brkove.

Američki glumac za kojim uzdišu brojne žene diljem svijeta, 41-godišnji Ashton Kutcher viđen je u šetnji s 35-godišnjom suprugom Milom Kunis, a tom je prilikom svima zapeo za oko jedan detalj na glumčevu licu.

Čini se kako je Ashton poželio nešto ozbiljniji imidž pa je odlučio pustiti brčiće, s kojima ga dosad nismo imali priliku često vidjeti. No i s novim imidžem zgođušni glumac ne odvaja se od bejzbolske kape kamo god da krene, a nedavno je otkrio i razlog tome.

Naime, od 25. godine bori se s problemom gubitka kose, koji je rješavao pomoću medicinske terapije, no prekinuo je to nakon što je postao otac. Od toga dana miljenik ženskih srca ponovno polako gubi kosu, a očekuje kako će do 50. godine biti potpuno bez nje, ispričao je u emisiji “Conan O'Brien's late-night talk show“.

Obično se na taj potez odvaži tijekom mjeseca studenog kada se obilježava takozvani "movember", pokret kojim se želi skrenuti pažnja na brigu o zdravlju muškaraca.

"Movember je. I želio sam pustiti brkove s dobrim razlogom", izjavio je jednom prilikom u showu Ellen DeGeneres.

Nije poznato što o novom suprugovu imidžu misli Mila, ali čini se kako joj promjena previše ne smeta jer se otputila s njim u poznati restoran Nobu u Malibuu, omiljeno mjesto brojnih zvijezda, koje obožavaju i pripadnice klana Kardashian.

Ashton i Mila vjenčali su se 2015. godine i roditelji su dvoje djece, 4-godišnje kćeri Wyatt i dvogodišnjeg sina Dimitrija. Unatoč brojnim roditeljskim ulogama, par još uvijek pronalazi vremena za izlaske udvoje, a često su viđeni na bejzbolskim utakmicama, što oboje obožavaju.

Mili je ovo prvi brak, a Ashtonu drugi, nakon što je 8 godina proveo u braku.