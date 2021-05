Ashley Graham paparazzi su snimili u sportskom izdanju dok je šetala ulicama Santa Monice.

Najpoznatija plus-size manekenka na svijetu Ashley Graham snimljena je u ležernoj, sportskoj kombinaciji kojom nam je još jednom potvrdila da se ne libi pokazati svoje tijelo i njegove takozvane nedostatake, za što mnoge žene danas nažalost i nemaju toliko hrabrosti.

33-godišnja Ashley viđena je na ulicama Santa Monice u uskim crnim hlačama i žutoj jakni, a celulit na nogama nije se trudila prikriti već je ponosno istaknula obline.

Svoju karijeru je trenutačno ostavila malo po strani jer želi što više uživati u majčinstvu otkako su ona i suprug Justin Ervin postali roditelji dječaka u siječnju prošle godine, ali priznaje da joj ponekad ipak fali sna.

"Naučila sam živjeti s puno manje sna i suosjećam s roditeljima koji puno rade. Teško je, ali isplati se sve. Isaac nam je u obitelj donio jako puno radosti", izjavila je Ashley u jednom od nedavnih intervjua.

Na Instagramu ju prati više od 12 milijuna ljudi kojima je pravi uzor i inspiracija, a s kojima često dijeli svoje prirodne fotografija, bez imalo uljepšavanja i korištenja filtara, kako bi istaknula prirodnu ljepotu ženskog tijela.

U jednom od intervjuu za časopis Marie Claire otvoreno je progovorila o strijama na tijelu koje su joj se pojavile nakon trudnoće i nazvala sve majke superherojima.

"Kada sam ostala trudna, morala sam uspostaviti novi odnos sa svojim tijelom, s tim stvorenjem u sebi koje je preuzelo vlast. Jako sam se brzo debljala. Nisam mogla vjerovati kada sam vidjela strije na trbuhu i da se to događa. Isprva sam to doživljavala kao poraz, a onda sam upoznala sina Isaaca. To je nešto što mi je zauvijek promijenilo život, a ja slavim svoje novo tijelo", zaključila je hrabro Ashley.