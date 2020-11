Ashley Graham koja je proslavila 33. rođenan pozirala je gola u kadi pa objavila fotografiju na Instagramu.

Jedna od najpopularnijih plus-size manekenki Ashley Graham proslavila je nedavno 33. rođendan u prirodi s obitelji, a nakon toga je na Instagramu odlučila objaviti fotografiju na kojoj pozira potpuno razodjevena u kadi, no to je ostalo u drugom planu zbog jednog detalja na njezinu tijelu.

Naime, pažnju gotovo 12 milijuna njezinih pratitelja privukli su njezini dlačicama prekriveni pazusi koje je bez problema pokazala, kao i lice bez trunke šminke. Ashley je inače poznata po objavljivanju surovih i prirodnih fotografija, bez imalo uljepšavanja i korištenja filtera, kako bi istaknula prirodnu ljepotu ženskog tijela.

U nedavnom intervjuu za Marie Clarie otvoreno je progovorila o strijama na tijelu koje su joj se pojavile nakon trudnoće i nazvala sve majke superherojima.

"Kada sam ostala trudna morala sam uspostaviti novi odnos sa svojim tijelom, s tim stvorenjem u sebi koje je preuzelo vlast. Jako sam se brzo debljala. Nisam mogla vjerovati kada sam vidjela strije na trbuhu i da se to događa. Isprva sam to doživljavala kao poraz, a onda sam upoznala sina Isaaca. To je nešto što mi je zauvijek promijenilo život, a ja slavim svoje novo tijelo", zaključila je hrabro Ashley.