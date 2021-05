Ashley Cain prije tjedan je izgubio osmomjesečnu kćer Azaliyju, koja se od drugog mjeseca života borila s leukemijom, a sad je progovorio o boli s kojom se bori.

Bivši nogometaš Ashley Cain (30) prije tjedan dana podijelio je tužnu vijest da je preminula njegova osmomjesečna kći Azaylia od leukemije, a sad je progovorio kako se nosi s tom nezamislivom tragedijom.

"Bol što ne mogu ne mogu vidjeti svoju djevojčicu obuzima mi cijelo tijelo. Stoga sam ovo poslijepodne obuo svoje nove tenisice za trčanje koje sam kupio nakon što je Azaliya dobila svoja anđeoska krila. Odabrao sam narančaste kako bi simbolizirale Azaliyju i njezinu borbu nadajući se da će me inspirirati da izađem iz kuće i vježbam kroz svoju bol. Danima sam se pitao kada ću imati snage da ih obujem i trčati. Istina je da se ne osjećam snažno, daleko sam od toga. No u trenucima slabosti razmišljam: 'Što bi Azaliya učinila?' Ona bi bila snažna, bila bi hrabra i ustala bi, izašla i učinila što se mora. Probijala bi se kroz svaki izazov s namjerom i bez oklijevanja. Stoga je to točno ono što ću ja učiniti! Mislim da bol nikad neće izblijedjeti i stvari nikad neće biti lakše, no postat ćemo snažniji", napisao je Ashley.

Caina su podržali pratitelji i poručili mu da su ponosni na njega, a da bi i njegova kći bila.

Inače, bivši se nogometaš od osmomjesečne Azaliyje oprostio fotografijom na kojoj ju drži u naručju i emotivnim riječima. "Počivaj u raju, princezo. Uvijek ću te držati u svom srcu dok te ne budem mogao ponovno držati u raju", napisao je Cain, koji je poznat kao sudionik reality showa "Ex On The Beach".

Ashley i njegova djevojka Safiyya Vorajee (34) obavještavali su obožavatelje na društvenim mrežama o zdravstvenom stanju svoje djevojčice otkad joj je dijagnosticiran rak u dobi od samo dva mjeseca.