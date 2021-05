Ashley Cain podijelio je nekoliko fotografija i pojasnio što se dogodilo da je prvi put osjetio sreću od smrti njegove osmomjesečne kćerkice Azaylije koja je imala leukemiju.

Bivši nogometaš Ashley Cain (30) otkrio je pratiteljima da se dogodilo nešto što mu je prvi put izmamilo osmijeh od smrti njegove kćeri Azaylije krajem travnja.

Reality zvijezda je podijelila fotografije neba na Instagram storyjima i sve objasnila. "Nebo nastavlja sjati narančastom bojom za Azayliju. Volim te, princezo. Zauvijek si u mom srcu. Nastavi se smijati i sjati. Nedostaješ mi. Tatica", napisao je Ashley uz prvu sliku.

"Jednu minutu kasnije i nestalo je sve. Ne možete ovo objasniti. Volim te, dušo", dodao je.

Potom se osvrnuo na svoje osjećaje i smrt osmomjesečne kćerkice.

"Ovo je prvi put da sam se nasmijao od tog dana. Prvi put sam osjetio sreću od tog dana. Ona me ispunila s toliko vjerovanja kada je bila ovdje i to i dalje radi s nebesa. Ne znam kako to činiš, Azaylia, no molim te, nastavi nas poticati da vjerujemo. Ti si baština koja će nastaviti živjeti i pomoći ćeš, osnažiti, nadahnuti mnogo života. Ponosan sam na tebe, šampionko. Jako, jako ponosan", napisao je Cain.

I Ashleyjeva djevojka i Azaylijina majka Safiyya Vorajee (34) se osvrnula na prizor. Istaknula je na Instagram storyju da je zamolila kćerkicu da napravi nešto magično na nebu.

"Stvaraš ljepotu svugdje. Volim te, princezo", napisala je Safiyya.

Inače, Azaliyja je bolovala od leukemije od drugog mjeseca života te su Cain i njegova supruga na Instagramu obavještavali obožavatelje o njezinom zdravstvenom stanju.