ASAP Rocky ne prestaje Rihanni zadavati glavobolje. Naime, nakon nedavnih šokova o navodnoj prevari The Sun je sad došao u posjed poruka koje je glazbenik navodno izmjenjivao s drugom ženom na Instagramu.

Američki reper A$AP Rocky često se spominje u medijima u posljednje vrijeme, ali na njegovu žalost ne u dobrom smislu i ne zbog karijere. Naime, dok njegova zaručnica i pjevačica Rihanna prolazi kroz zadnje dane trudnoće, na vidjelo stalno izlaze reperove prljave tajne i skandali, zbog kojih sve više šokira javnost.

Nedavno se nakon objave Louisa Pisana na Twitteru brzinom munje proširila vijest kako je Rihanna uhvatila partnera u prevari sa suradnicom Aminom Muadi, ali navodi su se na kraju ispostavili kao netočni i Louis se javno ispričao što je napisao neprovjerene informacije zbog kojih je zemaljska kugla gorjela od pitanja.

Sljedeći događaj koji je ponovno uzdrmao Rihannu i Rockyja bilo je njegovo privođenje zbog navodne optužbe da je ranio nedužnog čovjeka hicima iz vatrenog oružja. No i iz tih optužbi Rocky se izvukao i izašao iz pritvora.

Najnovija informacija koja je procurila u javnost ponovno je vezana uz repera, a kruže priče kako se na Instagramu tajno dopisivao s instruktoricom veslanja na dasci Jilly O'Donnell.

Kako piše britanski The Sun, ova 45-godišnjakinja na Instagramu često objavljuje fotografije u bikiniju, a Rocky joj je čak tri puta poslao zavodljivu poruku, na koju Jilly nije odgovorila.

Majka troje djece nakon trećeg je Rockyjeva pokušaja odgovorila na poruku, a dvojac je tada nastavio dopisivanje.

''Vidjela sam da ima plavu oznaku pokraj imena, ali stvarno nisam imala pojma tko je on'', izjavila je.

''Kad sam pitala svoju djecu tko je ovaj čovjek, kćer mi je rekla da je to Rihannin dečko, a onda sam pomislila da je ovo smiješno!''

Nadodala je i kako Rocky na Instagramu ima milijune pratitelja i da joj nije jasno kako je odabrao poslati poruku baš njoj.

Bizarno je i kako je Rocky navodno ovoj ženi ponudio i let do Ukrajine, u kojoj je u tom trenutku boravio nekoliko mjeseci prije no što je krenuo rat.

Međutim, Jilly je odbila njegov poziv napisavši kako si nakon karantene ne može priuštiti niti pošten Božić, a onda nadodala i da bi on trebao doći do nje u Englesku jer je u Ukrajini bilo hladno vrijeme.

Njihove poruke nastavile su se nizati, a Jilly je za The Sun izjavila kako nije bilo šanse da otputuje u Ukrajinu zbog njega.

''To bi bilo ludo, ali mnoge žene vjerojatno pristaju na takve stvari. On je bogat i ljudi će bez sumnje dotrčati kad pucne prstima.''

''Bila sam šokirana. Znala sam što bi tražio od mene da sam otišla. Ali, barem sam se pošteno nasmijala.''

Jilly se nadovezala i na njegovu vezu s Rihannom.

''Bila sam šokirana kad sam vidjela da je s Rihannom, posebno zbog činjenice da je trudna. Ali ništa se nije dogodilo i sve je to bio prilično bezbrižan razgovor. Nadam se da će biti jako sretni zajedno'', rekla je.

Sestra pobjednice Big Brothera Marijane Seifert oglasila se o njezinu nestanku: ''Što da vam kažem...'' +19 O neobjašnjivom nestanku Marijane iz Big Brothera oglasio se i Nemeš, njezin bivši suprug kojeg je upoznala u reality showu +18