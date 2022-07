Armie Hammer ostao je bez novčića te je prisiljen raditi kao iznajmljivač soba u jednom odmaralištu na Kajmanskom otočju.

Posrnuli holivudski glumac Armie Hammer preuzeo je posao iznajmljivača soba u jednom resortu na Kajmanskim otocima jer je ostao bez novčića, vijest je koja se pojavila nakon što je snimljen ispred istog u poslovnoj uniformi.

Njemu blizak izvor je za Variety otkrio da 35-godišnji glumac radi u uredu jer nije imao drugog izbora.

"Stvarnost je takva da je on potpuno švorc i pokušava ispuniti dane i zaraditi novac kako bi uzdržavao svoju obitelj", otkrio je izvor, ali i dodao da je Armie prethodno upravljao stambenim kompleksom na Kajmanskim otocima, gdje trenutačno živi kako bi ostao u blizini svoje dvoje djece 7-godišnje kćeri Harper i 5-godišnjeg sina Forda koje ima s bivšom suprugom Elizabeth Chambers.

Nakon prošlogodišnjih optužbi za seksualno zlostavljanje više žena, Armieju je uskraćen novac njegove milijunaške obitelji i prisiljen je raditi. Naime, glumac je praunuk naftnog tajkuna Armanda Hammera, a upravo će navodni zločini i skandali koji uključuju generacije bogate obitelji biti predmet zločinačkog specijala "House Of Hammer", a emisija će se baviti skandalima kroz pet generacija.

Nagađanja su počela nakon što je na Twitteru objavljena slika pamfleta iz Morrittovog odmarališta, na kojem je glumac prikazan kao hotelski vratar. Međutim, odvjetnik Andrew Brettler je za magazin Variety izjavio kako je riječ o šali glumčevih prijatelja iz hotela, u kojem on živi već više od godinu dana.

"Roditelji moje prijateljice otišli su na odmor na Kajmansko otočje, a Armie Hammer im je bio vratar", pisalo je u tweetu koji je u međuvremenu obrisan s društvenih mreža. Pamflet s njegovom fotografijom sadržavao je kupone za popust i reklamirao da će Armie odvesti goste na plivanje s divljim kornjačama i uputiti ih na najbolja mjesta za ronjenje.

Armie se inače našao usred ogromnog skandala nakon što su na društvenim mrežama procurile njegove šokantne i sablasne poruke koje je slao svojim navodnim žrtvama, a koje su one odlučile plasirati u javnost.

Poruke koje je navodno slao objavljene su na Instagram profilu naziva House of Effie, a sadrže njegove uznemirujuće želje o odsijecanju nožnog prsta i njegovu spremanju u džep, poruke o silovanju i kanibalizmu. Navodi se da su poruke slane u razdoblju između 2016. i 2020. godine.

"Ti živiš samo da budeš moja robinja. Posjedovat ću te, to je moja duša, moj mozak, moja duša i moje tijelo. Želiš li doći i postati moje vlasništvo sve do trenutka smrti? Ako poželi, odsjeći ću ti jedan od nožnih prstiju i čuvati ga u džepu, tako da si uvijek sa mnom. Ja sam stopostotni kanibal i želim te pojesti. Nikad to prije nisam priznao. Trebam piti tvoju krv", samo je dio sablasnih poruka.

Bliski prijatelj njegove bivše žene Elizabeth Chambers kaže da je ona bila šokirana zbog svega, a sudeći prema svemu, poruke je slao još dok je bio u braku s njom. Bivši supružnici razveli su se u srpnju prošle godine nakon što ju je prevario s kolegicom Lily James.

"Armie ispada čudovište. Mnogo je tih žena stupilo u kontakt s Elizabeth i premda to u početku nije htjela sebi priznati, sada zna da govore istinu. Armie je imao sasvim drugu stranu koje ona nije bila svjesna. Je li se to događalo stalno ili ne, nije sigurna", izjavio je izvor za Daily Mail.

