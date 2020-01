Arija Rizvić otkrila nam je detalje s puta u Parizu.

Glumci serije "Drugo ime ljubavi" vratili su se svakodnevnim obvezama i snimanju novih nastavaka. Odmorili su se i napunili baterije te su spremni za nove radne pobjede. Jedna je od njih i glumica i redateljica Arija Rizvić, koja je bila odmoru u Parizu, gradu ljubavi, koji je posjetila prvi put, i to isključivo u ženskom društvu.

"S prijateljicama, među kojima je i moja kolegica sa serije i draga prijateljica Katarina Baban, odlučila sam se za jedno žensko putovanje u Pariz, i to nam je svima bio prvi posjet Parizu. Grad me oduševio, ali i iznenadio svojom veličinom pa smo dnevno propješačile i preko 20 kilometara, po tome ću ga prvo pamtiti, haha! Šalu na stranu, to je grad prekrasne umjetnosti i duše i jedva se čekam ponovno vratiti", rekla nam je Arija.



Najviše je se dojmilo nekoliko stvari koje je izdvojila.



"Arhitektura i pregršt muzeja i galerija radi kojih ću se što prije vratiti, jer na kratkom putovanju se jednostavno ne može stići sve. Po preporuci poznanika koji žive u Parizu otišle smo u lokalni i tipični pariški restoran "Chez Janou", gdje smo probale prave autohtone francuske delicije. Također, oduševila me Latinska četvrt i Cafe de Flore, kao i Montmartre na kojem sam se osjećala kao u filmu "Midnight in Paris" koji se tamo dijelom i snimao", ispričala nam je.

Putovanje ne bi bilo putovanje da im se nije dogodila anegdota ili zanimljiva situacija kojoj se nisu nadale.



"Pa jedna simpatična situacija je da nas je slučajno u kvartu Marais u jednom kafiću dočekao drag queen umjetnik/ica i pozvao nas na svoj performans tu večer, a tu vrstu izvedbene umjetnosti ja obožavam", otkrila nam je Arija.



Kad smo već spomenuli romantiku, zanimalo nas je koliko je pojavljivanje u seriji "Drugo ime ljubavi" utjecalo na njezin ljubavni život, jesu li se pojavili neki tajni obožavatelji.

"Naravno, povećao se broj tajnih obožavatelja i svakodnevno dobivam poruke, ali sve mi je to jako simpatično", priznala je Arija.



Otkrila nam je i kakav je njezin tip muškarca pokraj kojeg se može zamisliti.

"Onaj koji me iskreno nasmijava, koji ima slične poglede na svijet kao i ja i u kojeg ću imati veliko povjerenje", zaključila je.



No je li taj netko već osvojio njezino srce, nije nam htjela otkriti, iako je dala nešto naslutiti.

"Tu bih još neko vrijeme ostala tajnovita", izjavila je Arija.



Arija u seriji tumači lik Maje Krpan s kojom ne dijeli puno sličnosti u privatnom životu.

"Nemamo sličnosti, ona je buntovnica, brzopleta i pomalo nepromišljena u svojim životnim postupcima, a ja volim uvijek dva put promisliti u životu. Jedina je sličnost da sam i ja ponekad malo razmažena kao Maja, a također obje volimo modu", zaključila je ova simpatična i draga glumica.