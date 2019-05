Ariel Winter, mlada glumica poznata po zanosnim grudima i stražnjici, posljednjih je mjeseci drastično smršavjela. Mnogi su je zbog toga kritizirali, a ona je sada otvorila dušu i odgovorila na sve napade.

Slavna glumica Ariel Winter (21) odrasla je pred očima javnosti, i to glumeći u popularnoj seriji "Moderna obitelj." Nekoć djevojčica, a sada odrasla žena, Ariel se tijekom dugogodišnjeg snimanja serije pretvorila iz male štrkljave štreberice s naočalama u zanosnu ženu s oblinama na kojima bi joj pozavidjela i Sofia Vergara.

Osim svojim glumačkim talentom, fanove je razoružala upravo svojim izgledom, kao i fotografijama koje je svakodnevno objavljivala na svojem Instagramu. No u posljednih nekoliko mjeseci Ariel se drastično stanjila, prepolovila. Od njezinih ženskih atributa – nije ostalo gotovo ništa.

Na žalost mnogobrojnih obožavatelja koji su uživali u njezinim selfijima, Ariel je zbog svoje tjelesne promjene prestala objavljivati izazovne fotografije, a time se našla i na udaru kritika.

U novom je intervjuu Ariel napokon progovorila o tome kako se sama osjeća zbog promjene svog izgleda, a njezina priča, koju je ispričala kako bi odgovorila svima onima koji joj zamjeraju manjak kilograma, rastužit će vas.

Ariel je otkrila da je njezina nagla i drastična mršavost tragična posljedica promjene lijekova.

"Šest godina bila sam na antidepresivima i koliko god bih vježbala, od tih sam tableta bila punija. Nisam ih htjela prestati uzimati jer sam već jednom prolazila kroz to i nisam htjela ponoviti taj užas. No počela sam se osjećati vrlo loše i tada sam odlučila da ću ih barem promijeniti. Nakon promjene terapije odmah sam se počela osjećati bolje, a izgubila sam i kilograme, čak i previše'', rekla je Ariel.

Mlada glumica ima psihičkih problema dugi niz godina, a tek joj je 21 godina. Napomenula je kako je svjesna da se za svoj izgled ne mora opravdavati nikome, no da na neke provokacije jednostavno mora odgovoriti jer nije dobro za njezinu psihu da trpi i sluša kako ju lažno optužuju i vrijeđaju.

"Znam da nikome ne dugujem odgovor, ali sam neki dan na svom Instagramu odgovorila osobi koja me stvarno pogodila. Napisala mi je: 'Koliko si operacija imala na licu i tijelu posljednjih mjeseci? Barem dva smanjenja grudi, to je očigledno, vide se promjene na jagodičnim kostima i bradi, a tu su i fileri u usnama. Sve je očigledno jer izgleda potpuno drukčije.'"

Ariel je na taj komentar oštro reagirala te uzvratila paljbu. Rekla je kako samo zato što gledaju nekoga na televiziji ljudi smatraju da glumce i poznaju, a zapravo o njima i njihovim životima – nemaju pojma.

"'Na Instagramu ljudi tu i tamo vide nečiju fotografiju koju su snimili paparazzi, a ne poznaju tu osobu. Vjerujte mi, stvarno frustrira kad o sebi čujete laži ili stvari koje mogu jako povrijediti, ili čak stvari iz privatnog života kojima u javnosti nije mjesto", rekla je i dodala kako ona ispada gadura kada se zauzme za sebe, no da nema ničega lošeg u tome što je realna i što brani svoje tijelo. Kakvo god ono bilo.

Ariel je terapiju promijenila prije nekoliko mjeseci, a do promjene je došlo vrlo brzo. Navodno joj se drastično ubrzao metabolizam, a lijepa glumica osjeća se bolje i psihički.

"Vježbam i tijelo mi napokon reagira na to. No, iskreno, nedostaju mi malo moje stare obline. Htjela bih dobiti koji kilogram mišića, to bi bilo i zdravije za mene", rekla je i za kraj uzviknula: "I želim svoju stražnjicu natrag!"