Taylor Swift dugo je bila miljenica, a onda joj je Hollywood okrenuo leđa. Čeka li to i Arianu Grande?

Javnost te može brzo zavoljeti, ali i jednako brzo zamrziti i zaboraviti.

To je još krajem 2016. godine na svojoj koži osjetila pjevačica Taylor Swift koja je do tada bila miljenica javnosti, ali i ostalih poznatih osoba.

Družila se s brojnim glumicama, pjevačicama i manekenkama, bila u sretnoj ljubavnoj vezi s Calvinom Harrisom, turneju je rasprodala, albumi su se prodavali, a onda su ju javne svađe s bračnim parom Kardashian-West i bivšom prijateljicom Katy Perry stajale imidža "slatke djevojke iz susjedstva".

Nije dugo trebalo da se proširi priča kako je Taylor zapravo prava manipulatorica i zmija koja samo želi ostaviti dojam da je dobra, a leđa su joj brzo okrenule i neke bliske prijateljice. Veza s Calvinom se raspala, ni ona s Tomom Hiddlestonom nije potrajala, a Taylor se tada potpuno povukla iz javnosti. Vjerno je radila na povratničkom albumu "Reputation" na kojem se obračunala s protivnicima te uživala u ljubavi s novim dečkom Jayom Alvinom, no nikada nije vratila staru slavu.

Iako i dan danas izazove veliku pozornost gdje god se pojavi, to više nije histerija kakva je nekad bila, a više niti nema toliko nastupa i dolazaka na crveni tepih kao nekad. A nešto slično bi se uskoro moglo dogoditi i njezinoj kolegici Ariani Grande koja je posljednjih mjeseci pod povećalom javnosti, ali ne u pozitivnom smislu.

Mlada pjevačica slavujskog glasa nakon prekida 2-godišnje veze s pokojnim reperom Mac Millerom te brzog ulaska u novu s komičarem Peteom Davidsonom poprilično je razbjesnila javnost. To je posebno kulminiralo nakon što se reper predozirao u vlastitom domu, a obožavatelji su momentalno počeli optuživati Grande da je ona glavni krivac za to, točnije njezina bezosjećajnost.

Naime, šuška se kako je reper ponovno upao u kaos alkohola i droge nakon što ga je ostavila, no pjevačica je odbacila takve tvrdnje puno prije toga kada je na Twitteru otkrila razlog prekida. "Apsurdno je kako se minimalizira žensko samopoštovanje kada tvrdite da bi ona trebala ostati u toksičnoj vezi, jer je muškarac napisao album o njoj, što ovdje niti nije slučaj. Samo je pjesma 'Cinderella' o meni. Nisam dadilja niti majka i niti jedna žena se ne bi trebala u svojoj vezi osjećati tako. Brinula sam se za njega i molila za njegovo zdravlje godinama, i uvijek ću, no kriviti ženu za činjenicu da se neki muškarac ne može brinuti za sebe, to je velik problem!"

Kako god bilo, Ariana je ubrzo započela vezu s Peteom, a već nakon mjesec dana par se zaručio, što je dodatno slomilo njezinog bivšeg dečka. Nakon što je preminuo, pjevačica je pričekala koji dan kako bi se oglasila u vezi smrti za koju je zatim otkrila kako ju je jako pogodila. "Obožavala sam te od prvog dana kad sam te upoznala. Tada sam imala 19, no uvijek ću te obožavati. Ne mogu vjerovati da više nisi ovdje. Toliko smo pričali o tome. Jako sam ljuta i tužna, ne znam što da učinim. Ti si bio moj najdraži prijatelj tako dugo. Žao mi je što nisam mogla popraviti ili ukloniti bol koju si osjećao. Iskreno sam to htjela. Najljepša duša s demonima koje nisi zaslužio. Nadam se da si sada dobro. Odmori se", napisala je na Instagramu.

Nakon toga je objavila još nekoliko fotografija i snimki zajedničkih trenutaka, no ni to nije prošlo kod obožavatelja. Istovremeno se nije odvajala od Petea pa su joj poručili kako to sve radi zbog publiciteta. Bolje upućeniji izvori tvrde kako je pjevačicu strašno pogodila smrt bivšeg dečka, a u to vrijeme počeli su problemi sa zaručnikom koji je često znao šokirati javnost izjavama o njihovoj vezi.

"Podmećem joj Tic-Tac umjesto kontracepcijskih pilula kako bi mi rodila dijete", jednom je prilikom izjavio, a javnost momentalno poludjela. Uslijedio je prekid koji je bio vrlo javan, a donedavni par počeo se i javno ismijavati i vrijeđati. Sve je kulminiralo nakon njegovog nastupa u Saturday Night Live showu u kojem je izveo skeč referirajući se na propale zaruke.

Na početku emisije svojoj je suvoditeljici Maggie pružio ruku, predstavio se i pitao je želi li se udati za njega. Nakon što je ona odgovorila da ne želi, Pete je samo odmahnuo glavom i rekao "0 od 3" čime se referirao na treće odbijene zaruke. Ariana je na Twitteru objavila snimku tog skeča i napisala:" Za nekoga tko tvrdi da mrzi biti važan, ti se toga čvrsto držiš, huh. Hvala ti. Sljedeći!"

To je i naslov njezine nove pjesme u kojoj se osvrnula na sve propale veze. Nakon što ju je čuo, komičar je kratko komentirao kako je ona snažna žena te da joj želi sve najbolje u životu. Pjevačica je brzo zaradila nadimak "razmažene dive" kojoj smeta bilo tko tko ju ne diže u nebesa, dok joj je javnost poručila i kako je mogla tako nešto očekivati od nekoga tko zarađuje kao komičar.

Hoće li i njoj karijera krenuti nizbrdo nakon ovoga, ostaje nam vidjeti, no činjenica jest kako javnost ne oprašta tako lako.