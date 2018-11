Ariana Grande progovorila o problemima s kojima se nosila nakon bombaškog napada koji se dogodio tijekom njezina koncerta i krivnji koju je osjećala.

Američka pjevačica Ariana Grande ostavila je publiku i gledatelje BBC-eve emisije u suzama, nakon što je progovorila o užasu kojeg je preživjela nakon što se usred njezinog koncerta u Manchesteru prošle godine, dogodio bombaški napad terorista.

Samo dva tjedna nakon smrtonosnog napada u kojem su život izgubile 22 osobe, a 119 ih je bilo ozlijeđeno, Ariana je smogla hrabrosti i snage za održati novi koncert kako bi im odala počast.

Koliko joj je još teško radi svega proživljenog, pokazala je u navedenom intervjuu tijekom kojeg se borila sa suzama i u kojem je progovorila o vlastitoj anksioznosti i svojom ulogom "uzora" prema mladim obožavateljima.

"Osjećala sam se pomalo krivom za sve što se dogodilo, jer jednostavno mi je to cijelo vrijeme bilo u glavi, ludo je koliko sam to snažno osjećala. Imala sam uspone i padove i ponekad su tjedni prolazili dok se ne bih slomila. No onda se nešto dogodilo i uspjela sam se izvući iz anksioznosti, osjećala sam se bolje pa opet sve ispočetka i tako u krug", priznala je.

Izjavila je kako je shvatila da joj je ljubav najbližih najviše pomogla i ohrabrila da pomogne drugima koji pate kao i ona.

"Najvažnija stvar koju morate zapamtiti da se svi mi imamo probleme i teške trenutke. Razgovarajate sa svojim voljenima, potražite pomoć, pogotovo kod prijatelja. Budite tu jedni za druge", poručila je Ariana.

"Ako ću biti uzor svojim fanovima, zadnja stvar koju želim je da sam savršena jer to nije realistično. Postizanje savršenstva nije realističan cilj za nikoga. Tako da mislim sve dok sam iskrena i prava ja ispred svojih fanova i prijatelja, to je najbolja stvar koju mogu učiniti i potaknuti ih da takvi budu i sami", objasnila je.

Podsjećamo, Ariani niti ovih dana nije bilo lako, nakon što je prekinula zaruke s Peteom Davidsonom.