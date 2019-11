Pjevačica Ariana Grande već neko vrijeme ima zdravstvenih problema, a sada se o svom stanju oglasila i na Instagramu.

Slavna američka pjevačica sitnog stasa Ariana Grande rastužila brojne fanove objavom na Instagramu u kojoj je progovorila o onome o čemu se već duže vrijeme šuškalo - svojim zdravstvenim problemima.

Naime, pjevačica je još u svibnju otkazala koncerte na Floridi, a sve do danas nije se uspjela u potpunosti oporaviti. Najviše muke muči s bolnim grlom koje joj onemogućuje da satima pjeva kao što bi to mogla da je u potpunosti zdrava.

Podsjetimo, u početku se Arianino stanje pripisivalo alergijskoj reakciji, ali i psihološkim problemima. Ljepotica se bori s PTSP-om od kojeg je oboljela nakon terorističkog napada na njezinom koncertu u Manchesteru 2017. godine.

Iako je uspjela odraditi zakazane ljetne nastupe, sad je s fanovima podijelila da jedva diše na pozornici te da je bole grlo i glava.

"Još sam uvijek jako bolesna. Ne osjećam se dobro još od posljednjeg koncerta u Londonu u listopadu. Ne znam kako je to moguće, no vrat i glava me nevjerojatno bole. Možda sam zvučala dobro, ali osjećala sam jaku bol i jedva sam disala tijekom posljednjeg koncerta", napisala je na Instagramu.

Otkrila je da je bila kod liječnika i pokušava ozdraviti do sljedećeg nastupa jer bi joj najgore bilo otkazati ga. Istaknula je da ne zna što se događa s njenim zdravljem u ovom trenutku te da to mora otkriti.

Silni stresovi koje je Ariana doživjela u protekle dvije godine definitivno ne pomažu niti ubrzavaju oporavak pjevačice. Prošle godine se njezin bivši dečko Mac Miller predozirao, a Ariana je prekinula s dotadašnjim zaručnikom Peteom Davidsonom.

"Ne mogu vjerovati da sam ove godine provela više samačkog života nego ikad", podijelila je s fanovima koji su joj poručili da su u svemu uz nju.