Princ Harry i Meghan Markle prošli su mjesec sa sinom Archiejem otputovali u Kanadu te Božić neće provesti u društvu kraljice i ostatka kraljevske obitelji.

Meghan Markle i princ Harry već su propustili tradicionalni predbožićni ručak u Buckinghamskoj palači kod kraljice, a neće biti ni na okupljanju u Sandringhamu na sam Božić.

Sve je to zbog njihove pauze od šest tjedana koju su si odlučili uzeti, no neki od članova kraljevske obitelji smatraju da bi bilo u redu da se predomisle, pogotovo jer je princ Filip trenutačno u bolnici.

Vojvoda i vojvotkinja prošli su mjesec otputovali u Kanadu, gdje žele uživati u privatnosti, ali bez obzira na sve objavljena je i službena božićna čestitka te slavne obitelji, čija je glavna zvijezda njihov osmomjesečni sin Archie.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl