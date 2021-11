Antonija Čelan Karuza diplomirala je klasični indijski ples u Indiji čiji je dašak donijela i na pozornicu showa "Supertalent"

Antonija Čelan Karuza ima 35 godina, dolazi iz Splita iako je porijeklom Imoćanka, a u "Supertalent" je došla pokazati svoje umijeće klasičnog indijskog plesa o kojem je sve naučila i školovala se u Indiji.

''Mama mi je uvijek govorila da sam kao da sam ispala iz ciganjskih kola, tako je bilo kad se negdje spremalo, ja bih uvijek živnula. Meni je zapravo uvijek bila želja da odem i sa 16 godina sam skoro skupila novce da odem na Tibet no onda sam odustala u zadnji tren. Međutim, čim sam zaradila svoje novce odmah sam otišla u Indiju. Strašno je zanimljivo kako je to nama klasično, a u drugom kraju svijeta je to nešto posve drugo klasično. U Indiji je zanimljivo to što su čak i mali nastupi, nastupi pred tisuću ljudi. I taj osjećaj je nevjerojatan, kada se spojiš sa srcem, s publikom, kad se energija spoji to je nešto nevjerojatno i obišla sam cijelu Indiju skoro sa školom, sa solo nastupima. U Hrvatskoj se zasad od plesa baš i ne može živjeti, a već par godina sezonski radim u Irskoj. Nomadski život. Moja motivacija je bila da ovaj prekrasni ples predstavim široj javnosti, da motiviram ljude i da slijede inspiraciju", pojasnila je Antonija prije nastupa.

"Mene si uspjela očarati i kupiti, s punom pažnjom sam te gledao i drago mi je da si bila sedam godina u Indiji. Drugačije je i fora je izgledalo. Čak mi je samom sebi neugodno koliko mi je to emotivno", zaključio je Davor Bilman.

"Donijela si nam dašak tog pravog indijskog plesa, običaja, tradicije. Imala sam dojam da sam na neki način sad tamo, malo sam s tobom otputovala. Hvala ti na tome", poručila joj je Maja Šuput.

"Mislim da će ti najveći kompliment biti ako ti kažem da sam i ja u jedno trenutku to poželjela plesati", zaključila je Martina Tomčić.

"Bio sam u Indiji i gledao sam plesače u kazalištu, ali oni su svi prema vama amateri. Bilo mi vas je jako zanimljiv gledati", priznao je Janko Popović Volarić.

Antonija je u daljnje natjecanje prošla s četiri jednoglasna da i njezinoj sreći nije bilo kraja.