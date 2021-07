Antonia Matković Šerić i njezin suprug Aljoša Šerić čekaju drugo dijete, a u intervjuu za DNEVNIK.hr komentirali su i kako je njihova kćerkica Luna reagirala na trudnoću.

Antonia Matković Šerić (32) i Aljoša Šerić (45) ovih dana imaju jako puno razloga za slavlje. Naš poznati glazbeni par koji inače svira zajedno u bendu Pavel prije nekoliko je dana objavio sretnu vijest - stiže im prinova u obitelj! Za DNEVNIK.hr komentirali su kako se osjećaju.

"Divno, sretni smo i uzbuđeni. Željeli smo još jedno dijete i nakon svih čudnih događaja protekle godine ova nam je vijest priuštila pravo veselje. Odlučila sam uzeti odmor od posla na neko vrijeme, zaželjela sam se mira jer inače stalno nekamo jurim", rekla nam je Antonia Matković Šerić. Otkrila je i kako je njihova kćerkica Luna reagirala na njezinu trudnoću.

"Luna se jako veseli postati starija sekica, već neko vrijeme tražila je da dobije bracu ili seku. Sada skupa biramo imena, ona mi pomaže da se odjenem, mazi mi trbuh, jako je nježna", dodala je naša pjevačica. Popularni par komentirao je kako funkcioniraju kod kuće, a kako na pozornici.

"Utvaram si da sam isti i u bendu kao i doma, u braku ili na probi. Ako nema zadovoljstva, ako osjećaš obvezu ili teret, onda veza ili bend nemaju više smisla", kaže Aljoša. "Jednako se ponašamo, nema neke razlike. Kod kuće dosta pričamo o bendu, a na probama planiramo tko će nam i kada čuvati dijete. Bend nam je poput familije pa sve eventualne razmirice prolazimo zajednički kroz šalu", dodala je Antonia.

Grupa Pavel nedavno je trijumfirala na dodjeli glazbenih nagrada Porin, a kući su odnijeli čak četiri kipića. Osvrnuli su se na nagrade te su komentirali jesu li ih očekivali toliko. "Naravno da nismo, ne bi bilo prvi put da se od brojnih nominacija ne materijalizira niti jedan kipić. Naučili smo gubiti i svoj smo luzerski status ponosno nosili, bio je važan dio mog identiteta, sad moram tražiti novi", rekao nam je Aljoša. "Nisam se nadala ničemu upravo zato što je Aljoša stalno govorio da nećemo ništa dobiti... Samo sam željela da dobro odradimo nastup i da se lijepo provedemo,. Kad su nas prozvali u kategoriji pop-albuma pomislila sam 'ok to je to vrh', a kad ono trijumf! Našoj sreći nije bilo kraja", naglasila je Antonia. Otkrili su i koliko je nastajao nagrađeni album "Ennui" te što je bilo najteže u cijelome procesu.

"Dugo, ako je za išta zaslužna pandemija, onda je to upravo vrijeme koje nam je bilo poklonjeno za rad na albumu. Najteže je bilo izabrati pjesme, odlučiti koje zajedno imaju smisla, a zatim je kunst bio uskladiti snimanje velikog broja gostujućih svirača, snimali smo ga u nekoliko studija, studiju RSL u Sloveniji, NLO studiju u Zagrebu, a najveći dio ipak u Twentytwenty studiju u Zadru kod producenta Jere Šešelje", ispričao je Aljoša Šerić. Osvrnuo se i na to koja mu je pjesma s albuma posebno draga i zašto.

"'Sanjaj', pjesma koja zatvara album, napisao sam je za našu Lunu, dodatno je objašnjenje, vjerujem, nepotrebno. Ponosan sam na tu pjesmu, nadam se da će i ona jednom biti", rekao je, a na isto se osvrnula i njegova supruga. "Meni je najdraža 'Otkako te nema' i naravno Lunina pjesma na koju se uvijek rasplačem od nježnosti", komentirala je Antonia. Grupa Pavel ovoga vikenda nastupa u klubu Aquarius, a najavili su što publika može očekivati.

"Svirati ćemo presjek dosadašnjeg rada uz naglasak na novi album, imat ćemo i goste Antonija Gečeka na trubi i Olivera Ereša na saksofonu, imamo 25 pjesama koje bismo željeli odsvirati, a koje će zapravo završiti u setu, ovisi o raspoloženju te večeri", rekao je Aljoša. "Nakon promocije albuma u Aquariusu 2. 7. sviramo u Rijeci 3. 7., zatim 9. 7. Dvorac Oršić, 11. 7. Samobor. Nakon toga odlazimo na ljetne praznike, a za rujan pripremamo jednu sjajnu pjevačicu koja će me mijenjati dok se ne budem opet mogla potpuno posvetiti Pavelu. Imamo mnogo upita za koncerte pa smo odlučili da bend nastavi muzicirati bez obzira na to što ja neću moći biti s njima neko vrijeme", zaključila je Antonia.