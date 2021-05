Antonia Dora Pleško (22) proslavila se u showu "Supertalent", a uoči nastupa na Zagrebačkom festivalu u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričala nam je brojne detalje iz svoje karijere.

Talentirana mlada pjevačica Antonia Dora Pleško domaćoj publici predstavila se kao desetogodišnja djevojčica u showu Nove TV "Supertalent", a ovoga vikenda nastupit će na Zagrebačkom festivalu. Uoči festivala u intervjuu za DNEVNIK.hr Antonia Dora nam je ispričala kako se priprema te još poneke detalje iz svoje uspješne karijere.

Otkrila nam je što publika može očekivati. "Ja se nadam da ću uspjeti u svemu što sam zamislila a to je prenijeti plesom i pjesmom energiju i priču iz spota.Ovo je moj prvi Zagrebački festival i drži me neka pozitivna trema i uzbuđenje. Pogotovo nakon dugo vremena što nisam pjevala ni nastupala radi cjelokupne situacije", kaže pjevačica. Otkrila je i je li preslušala i ostale pjesme koje su joj u konkurenciji na festivalu. "Pjesme čujem na radiju i ne bih izdvajala nikog posebno, svi su tu s razlogom, nekome će se sviđati jedan žanr i pjesma a nekome nešto drugo. Ja festivale ne doživljavam natjecateljski već kao dobru promociju pjesme i nije rijedak slučaj da su pjesme koje nisu bile pobjedničke napravile ogroman uspjeh u radijskom eteru nekad i više nego pobjedničke tako da se s tim ne opterećujem niti mjerkam konkurenciju. Drago mi je da je na Zagrebačkom festivalu naglasak na mladim, novim ljudima na estradi i da im se tako daje poticaj i vjetar u leđa", kaže Antonia Dora.

Publici će se predstaviti s pjesmom "13. nota", a ispričala nam je nešto više o pjesmi i pozadini spota. "13. nota je snimljena kao demo prije dvije godine. Nekako sam se stalno vraćala na nju u svojim mislima, onda je u međuvremenu došao duet sa Alenom koji je napravio boom i ona je bila na čekanju. Kada smo Ante Pecotić, Shalla i ja razmišljali o prijavi na Zagrebački festival odlučili smo se za nju jer sam nakon ove teške godine za sve nas htjela izaći vani s nečim što je pozitivno, plesno, motivira... Tekst se ne veže nužno na ljubav prema nekoj osobi već sam je ja doživjela kao sreću, promjenu koja nam svima treba, širenje ljubavi na sve oko sebe, držanje leđa svim onima koji se preispituju, plaše, nesigurni su u sebe. Pjesma je drugačija, plesna i ima divan tekst, nosi jednu jako pozitivnu energiju koje nam nedostaje u protekloj godini koja je za sve bila pomalo tužna, čak i hladna. Fali nam svima one ljudskosti, topline i ljubavi. Ta pjesma ima baš takvu energiju", priča nam pjevačica. "Spot je sniman na zapadnoj obali u Splitu, klubu Central i frizerskom salonu Bohemian tribe beauty concept. Ponosna sam što su na njemu radili moji prijatelji i mladi perspektivni i talentirani ljudi Pave Elez i Luciano Plazibat. Toliko je energija bila dobra i pozitivna i sve nas je nosila cijela dva dana. Plesačice iz plesnog studija Clique su me oduševile svojom pozitivom i duhom. Interesantno je to da je ovo većini ljudi koji su radili na projektu prvo ovakvo iskustvo. U suradnji s kreatoricom Ivonom Glavaš osmislili smo odjevnu kombinaciju koju je ona odlučila nazvati mojim imenom i to me je jako razveselilo", dodala je.

Nazivali su je čudom od djeteta, a svojim talentom osvojila je gledatelje i žiri "Supertalenta" te se plasirala u samo finale showa. Na pozornicu "Supertalenta" vratila se i 2017. godine, kada joj je pobjeda ponovno izmakla za dlaku i natjecanje je opet završila u samom finalu. A iako nije pobijedila, karijera joj je nakon toga krenula uzlaznim putem i nastupila je na popularnim domaćim festivalima, a natjecala se i na Dori. Otkrila nam je nešto više o odrastanju pod svjetlima reflektora te je komentirala koja je prednost, a koja mana svega toga.

"Prednost je ta da naučite sve, da ste profesionalni, da poznajete pozornice, ljude koji tamo rade, da s lakoćom odrađujete sve to i da vas neke stvari ne mogu fascinirati tako lako jer znate sto želite i tko ste te koliko možete pružiti i ispuniti očekivanja. Kao mala sam u Americi snimala sa najvećim ljudima u industriji, a toga nisam bila uopće svjesna. Mana tog svega je što ljudi vide samo površinu i ne znaju koliko je netko truda i ljubavi uložio u sve to i u isto vrijeme uživao u tome jer ja jesam. To je uvijek bila moja prva ljubav. Kao što sam već rekla, jako puno omalovažavamo nečiji rad i prvi smo kad treba po nekome pljuvati. Ja ću se truditi dati ruku i podršku baš zato što sam je primila od vrlo malo ljudi i znam koliko to znači jednom mladom čovjeku", zaključila je naša talentirana glazbenica. Osvrnula se i na pjesmu koja joj je najviše prirasla srcu u dosadašnjoj karijeri. ""Voli me kakvu me znaš" donijela mi je nagradu za najbolju interpretaciju na mom prvom Splitskom festivalu i to ću uvijek pamtiti dok mi je duet s Alenom donio top 10 najbolje domaće glazbe i ljudi je rado pjevaju i stvarno je vole", rekla je Pleško.

Komentirala je i kako se pandemija koronavirusa odrazila na nju te što je sve naučila, a što joj najviše nedostaje. "Nastupi ljeti, razne manifestacije, vjenčanja, sve je to propalo. Ali sam zato jako dobro iskoristila društvene mreže koje su mi uz zabavu donijele jako puno angažmana tako da to nisam baš teško podnijela. A i otkrila sam i neke svoje druge talente. Najteže mi je to što nema zagrljaja, topline, što se ljudi moraju kriti pod maskama, nemogućnost druženja, kavica u omiljenom kafiću, ma puno toga. Odbijam to prihvatiti kao novo normalno. Ja mislim da je to vanredna situacija koja će završiti jer tako mora biti. Što budemo odgovorniji prije ćemo iz ovoga izaći, nadam se jer stvarno predugo ovo sve traje. Možda smo shvatili koliko je život krhak i počeli se više zbližavati i provoditi vrijeme s obitelji", ispričala je pjevačica. Priznala je i kakva je Antonia Dora kada siđe s pozornice.

"Vrckava, vesela, živim za dobru hranu, druženja s prijateljima, ples, zabavu. Na pozornici sam uvijek profesionalna jer ozbiljno pristupam svemu još odmalena, ali obična sam cura iz susjedstva kad se reflektori ugase sa svim svojim radostima i tugama", kazala je. Dok ne pjeva najradije kuha i pleše, ali vesele i druge stvari. "Volim ići na Pazar po cvijeće i namirnice. Volim zalaske sunca, duge šetnje, a volim i red i raspored i planiranje novih projekata", ispričala nam je. Od idola s glazbene scene izdvojila je Ninu Badrić i Vannu, a istaknula je kako voli vokale snažnih osobnosti.

Antonia Dora Pleško priznala je i po čemu je baš prava Dalmatinka, a po čemu upravo suprotno. "Direktna sam, impulzivna, brzo planem, ali se brzo i ugasim, tvrdoglava sam i živim za finu kuhinju i obitelj. Volim se lijepo odjenuti i piti kavicu na rivi. Nekad ne mogu shvatiti to mediteransko polako, lako ćemo. Najmirnija sam kad završim sve obveze. Inače me to muči", rekla nam je. Kaže i kako joj je obitelj najveći oslonac u životu. "Dida je navijao za mene uvijek, dočekao je moj Splitski festival i napustio nas, a stric koji je živio za moje nastupe i bodrio me u mojoj kreativnosti iznenada je otišao i još uvijek mislim kako ću očekivati njegovu poruku na mobitelu nakon nastupa. To je život. Zato se trudim biti dobar čovjek, za njih, za sebe, za one koji ostaju", priznaje pjevačica.

Osim na Zagrebačkom, publika će je imati priliku gledati i na Splitskom festivalu ove godine. "Trenutno je u fazi izlaska moja nova pjesma s kojom sam ušla na Splitski festival. Neću vam ništa otkrivati osim da mi je jedna od najdražih", tajnovita je bila pjevačica. Otkrila nam je i planove za ostatak ove godine. "Rad na sebi, ostvarivanje nekih svojih želja i planova. Križati ostvarene ciljeve iz planera, nadam se da će nam epidemioloska situacija dozvoliti da svi krenemo dalje", zaključila je ova mlada glazbenica.