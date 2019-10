Antonia Dora Pleško publici se predstavila kroz show "Supertalent", a medijske stupce punila je i vezom s Gibonnijevim sinom.

Mlada pjevačica domaćoj se publici predstavila u showu "Supertalent".

Atraktivna i talentirana Splićanka Antonia Dora Pleško publiku je osvojila prekrasnim glasom i stasom, a u glazbenim je vodama od svoje sedme godine.

"Apsolutno je bilo teško u razdoblju kad sam bila mala djevojčica jer tad sam i bila u osnovnoj školi i to bi bilo ruganja. Jednom prilikom sam izjavila na onom malom supertalentu ako pobijedim, da bih htjela kupiti klavir i da mi je to velika želja, pa su izišli naslovi -Dora nema novca za klavir. Mene je to sve činilo tužnom", prisjetila se jednom prilikom za naš IN magazin, a u Supertalentu je svima dokazala kako je od djevojčice postala žena te da nema namjeru tek tako otići sa estrade.

Dio medijskog kolača Dora si je priuštila i vezom s Gibonnijevim sinom Random Stipišićem, no iako više nije s njim, brzo nakon prekida otvoreno je priznala kako je ponovno sretna te kako je sve onako kako bi trebalo biti. Ipak, detalje nije otkrivala.

Crnokosa ljepotica popularna je i na društvenim mrežama, na kojima ju prati više od 17 tisuća sljedbenika, a sinoć je bila i rado viđena gošća na reviji dizajnera Ivice Skoke na zagrebačkom Velesajmu u sklopu BIPA Fashion.hr-a.

Tamo je zablistala u bajkovitoj, crnoj haljini s njegovim potpisom bez naramenica, a gornji dio haljine u obliku korzeta otkrio je tetovaže na njezinim leđima te po rukama.

Antoniju Doru domaća javnost često uspoređuje s pjevačicom Dua Lipom, a moramo priznati kako lagano baca i na latino zvijezdu Becky G. To prosudite sami u našoj galeriji.