Jure May Stanić preminuo je nakon kratke i teške bolesti, a od njega se na društvenim mrežama opraštaju domaći glazbenici.

Vijest o smrti splitskog skladatelja i tekstopisca Jure Maya Stanića u 66. godini života potresla je hrvatsku estradu.

Preminuo je nakon kratke i teške bolesti, a od njega se u nevjerici na društvenim mrežama opraštaju suradnici i kolege.

"Otišao je moj prijatelj i jedan od najboljih i najposebnijih autora s ovih prostora. Njegove pjesme su satkane u moj život, naše živote. Često je znao doći do mene i svirali bi, guštali s dvije gitare. Sjećam se kad sam prvi put čuo 'Tko sam ja da ti sudim'... paf, pa kakva pjesma, filigranska, muzikalna, prohodi u basu, forma posebna a hit. Čudo! Čudo je to! To su najljepše boje mog života", napisao je Ante Gelo na svojem Facebooku.

Zatim je pobrojao neke od njegovih najvećih hitova kao što su "Pismo moja", "Pred tvojim vratima", "Plemenita", "Ajde zbogom", "Ispod sunca zlatnoga", "Moja tajna ljubavi", "Nisam te zaslužio", "Prije svitanja" i "Ti mi čitaš misli".

"Zbogom Jure, hvala ti dragi prijatelju, putuj sretno", dodao je Gelo.

Od pokojnog skladatelja i tekstopisca oprostio se i Jure Brkljača.

"Napustili su nas ovi dobri ljudi i glazbenici koji su puno toga ostavili iza sebe i puno ljudi inspirirali. Počivajte u miru", napisao je mladi pjevač na svojem Facebooku uz fotografije Stanića i gitarista Aljoše Draganića Vrančića, koji je preminuo prošli tjedan u zagrebačkoj bolnici gdje je dva tjedna bio na liječenju od koronavirusa.

Bend Crvena Jabuka od Stanića se oprostio uz pjesmu "Sestro srca mog" koju su oni otpjevali, a on napisao.

Mešu prvima se od Stanića na svojem Facebooku oprostila Vesna Dragojević, udovica pokojnog Olivera kojemu je Jure bio jedan od najbližih suradnika, a ona mu posljednje zbogom poručila uz pjesmu "Tristeca".