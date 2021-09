Majstor vizualnih efekata Ante Deković nagrađen je Emmyjem za svoj rad na seriji "Star Trek Discovery", ovo mu je treća nominacija, a prestižnu nagradu nije očekivao.

Emmija je osvojio i jedan Hrvat. Šibenčanin Ante Deković nagradu je dobio za vizualne efekte u seriji "Star Trek: Discovery".

Ovo mu je čak treća nominacija, a za Dnevnik Nove TV je podijelio svoje dojmove. Od kipića se Ante ne odvaja, a Prestižnu nagradu nije očekivao.

"Kad smo čuli ime trebalo nam je par sekundi da uopće dođemo sebi, da skužimo, uopće nismo znali u momentu, ono čuješ ime, skužiš, ali ne reagiraš i onda smo se odmah na brzinu digli i eto popeli na stage i eto", ispričao je Deković.

Nagradu je osvojio za vizualne efekte na trećoj sezoni serije "Star Trek: Discovery". Ovo mu je treća nominacija, a pobjeda je zbog pandemije još posebnija.

"Mi smo bili prvi koji su kompletno svu postprodukciju radili od kuće. Osim toga što smo dobili kipa to je isto veliko priznanje u industriji samoj", ponosan je Ante.

Industriji u kojoj Ante radi puna dva desetljeća. Rođeni Šibenčanin s devet godina preselio se u Njemačku gdje je završio školu za audiovizualni dizajn, a u Ameriku seli prije 16 godina. U rodnu Hrvatsku rado bi se vratio.

"Ja san uvijek za. Pošto smo supruga i ja sada imamo malog sina, Luku, sad će imat dvije godine sve više i više radimo i razmišljamo o tome da se vratimo u Europu. Zato što jako puno se u Europi snima", otrkio je.

"Mogućnosti ima i baš zato što moj posao sada poslije snimanja se može raditi od kuće takoreći od svugdje", dodao je Deković.

Radio je i na poznatim serijama "Igra prijestolja", "Igre gladi", "Picard", "Davincijevi demoni". Nakon Emmyja, ne staje s poslovnim pothvatima.

"Evo sad san upravo počeo novu seriju za Netflix raditi, zove se 'Shadow and bones', druga sezona, to je više kao fantasy, više kao što sam slike ovo što sam radio, ali eto to je sada nova uzbudljiva pustolovina."

Za koju će, nadamo se, osvojiti još priznanja.