Anouska De Georgiou priznala da je kao tinejdžerica bila žrtva seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina.

Pedofilski seks skandali preminulog milijunaša Jeffreyja Epsteinane jenjavaju čak niti nakon njegove smrti. Epstein si je nedavno oduzeo život dok je čekao suđenje za seksualno iskorištavanje i trgovanje maloljetnicama u seksualne svrhe.

Slavni financijaš i poznati biznismen, ali i osuđeni pedofil, oduzeo si je život u svojoj ćeliji na Manhattanu, a njegov slučaj inkriminirao je i cijeli niz uglednika za koje postoji šansa da su s njime sudjelovali u podvođenju maloljetnica.

Čini se da je lista njegovih žrtva dugačka, jer gotovo svakog mjeseca u medije istupaju dame koje su u svojoj mladosti doživjele da ih je Epstein seksualno napastvovao. Najnoviji takav istup imala je britanska glumica i Playboyeva zečica Anouska De Georgiou koja je u ekskluzivnom intervjuu za NBC priznala da je kao tinejdžerica bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

Ljepotica koja je išla u školu s vojvotkinjom Kate Middleton otkrila je kako je Epsteina upoznala preko grupe prijatelja u devedesetima, nakon čega ju je on počeo pozivati na svoje posjede u New Yorku, Parizu i drugim svjetskim destinacijama. Naravno, sve je to imalo i svoju paprenu cijenu.

Navodno je pokojni bogataš na mlađahnu Anousku vršio veliki pritisak da spava s njim, a iako je ona stalno odbijala to učiniti, Epsteinu je u jednom trenutku prekipjelo.

"Do trenutka kad me silovao, bilo je prekasno da reagiram. Svugdje je postojao taj mikrokozmos prihvaćanja, ljudi su se ponašali kao da je to normalno", izjavila je u intervjuu, dodavši kako su se ljudi u Epsteinovoj blizini pravili slijepi na cijelu situaciju.

"Kad bi me Jeffrey vidio, počeo bi se tresti jer je htio ući u mene i to me strašno uznemiravalo", priznala je, ističući kako je na početku njihova poznanstva bio ugodan i nježan prema njoj, a nakon svakog seksa bi joj obećao da se to više neće ponoviti.

"Nekako je to sve bilo dio mog životnog stila. Mislila sam da stvari mogu držati pod kontrolom. Kada ste mlada osoba i ulazite u nečiju palaču ili na nečiji otok, a svi prisutni se ponašaju kao da je to u redu i jedini ste koji misle da je čudno, teško je nešto reći", priznala je Anouska.

Dodala je i kako je viđala i druge cure koje su mu dolazile paralelno s njom. Iako im je nekada željela reći da pobjegnu, nikada se nije usudila to zaista napraviti.

"Bila sam žrtva i trebale su mi mnoge godine da mogu stajati ovdje i reći: Da, ta sam. Bila sam žrtva, ali više to neću biti niti dana", zaključila je Anouska koja danas radi za Kintsugi, zakladu za pomoć zlostavljanim ženama.

Podsjećamo, prema optužnici, Epstein je "namjerno tragao za maloljetnicama, znajući da su mnoge njegove žrtve mlađe od 18 godina, jer su mu u nekim slučajevima maloljetne žrtve izričito navele svoju dob".

Žrtve pohotnog Epsteina bijesne su zbog toga što je suđenje okončano zbog njegove smrti te na ovaj način, progovarajući u medijima, traže pravdu i bore se za svoju istinu.