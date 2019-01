Glumica se povjerila Ellen kako je u liistopadu 2018. godine odlučila prestati konzumirati alkohol.

36-godišnja glumica Anne Hathaway nikada nije bila sklona neprimjerenom ponašanju.

No nedavno je gostovala u showu slavne komičarke Ellen DeGeneres, a svojom je intimnom ispoviješću šokirala obožavatelje.

Naime, glumica se povjerila Ellen kako je u liistopadu 2018. godine napokon odlučila stati na loptu te prestati konzumirati alkohol nakon jednog nemilog događaja.

"Prestala sam piti u listopadu i to na najmanje 18 idućih godina. Zapravo, dokle god će moj sin biti samnom u kući. Ne volim način na koji to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam tako jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo", započela je glumica.

Sinčić Jonathan ima 3 godine, a za 18 godina bit će punoljetan po američkom zakonu. Njega je dobila u braku sa suprugom Adamom Shulmanom s kojim se vjenčala 2012. godine.

Glumica je i u ranijim intervjuima isticala probleme s ovim porokom, no naglašavala je kako nikada ne bi popila toliko da bi to utjecalo na njezinu glumačku izvedbu.

Ipak, iskreno je priznala kako je želja za alkoholom polako počela prelaziti zdravu granicu.