Anne Hathaway zablistala je na premijeri svoje nove serije u Los Angelesu, a na sebi je imala haljinu koja je istaknula njezine duge noge.

Glumica Anne Hathaway je s kolegom Jaredom Letom ovoga tjedna zablistala na premijeri njihove serije "WeCrashed" u Los Angelesu, a spremno su stali i pred fotografe.

39-godišnju Anne dugo nismo vidjeli na crvenom tepihu, a sada je zablistala u svijetloplavoj haljini koja je istaknula njezine duge noge. Prorez haljine otkrio je i njezin utrenirani trbuh, a s obzirom na izbor kombinacije, zaista nije bilo čudno što su svi pogledi bili usmjereni upravo prema njoj.

Hathaway se inače probila nakon što je utjelovila glavnu ulogu u filmovima "Princezini dnevnici", a kasnije je samo potvrdila svoj status u hit-filmu "Vrag nosi Pradu".

Slavna glumica privatni život ne voli previše dijeliti s javnosti, a od 2012. godine je u braku s Adamom Shulmanom. Vjenčali su se u Kalifoniji, a danas slove za jedan od najstabilnijih parova. Unatoč tome što ne voli izlagati supruga i djecu očima znatiželjne javnosti, Anne nikada nije skrivala svoju borbu s depresijom i ovisnošću o alkoholu.

"Prestala sam piti u listopadu 2018., i to na najmanje idućih 18 godina. Zapravo, dokle god moj sin bude sa mnom u kući. Ne sviđa mi se što to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo", nastavila je tada u ozbiljnijem tonu.

