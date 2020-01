Anne Hathaway drugo je dijete rodila u strogoj tajnosti, a vijesti su se saznale kada su ju paparazzi ulovili u šetnji s obitelji.

Holivudska glumica Anne Hathaway potrudila se da se u Hollywood vrati sa stilom nakon što je rodila drugo dijete u tajnosti.

37-godišnja glumica sa sinom i drugim djetetom te suprugom Adamom Shulmanom viđena je u šetnji Connecticutom početkom prosinca i tako je javnost saznala sretne vijesti.

Svega nekoliko tjedana nakon porođaja Anne se u dugoj zlatnoj haljini pojavila na dodjeli nagrada Critics' Choice, koja je održana prošlu nedjelju u Los Angelesu, te zasjenila sve kolegice.

Naime, haljina sa šljokicama imala je duboki dekolte koji je bio još bujniji obzirom na to da je glumica nedavno rodila, a fotografi su ga snimili iz svih kutova.

Za njezino glamurozno izdanje pobrinuo se atelijer Versace, a smeđokosa ljepotica bila je itekako svjesna toga da izgleda kao milijun dolara.

Podsjetimo, Anne se za supruga 2012. godine udala u Kaliforniji, a danas slove za jedan od najstabilnijih parova. Unatoč tome što ne voli izlagati supruga i djecu očima znatiželjne javnosti, Anne nikada nije skrivala svoju borbu s depresijom i ovisnošću o alkoholu.

"Plan je - neću piti neko vrijeme, odgojit ću pristojno i dobro ljudsko biće, poslati ga na fakultet i zatim se preseliti u neki vinograd i provesti drugu polovicu svog života pijana", rekla je krajem travnja glumica u svom stilu.

"Prestala sam piti u listopadu 2018., i to na najmanje idućih 18 godina. Zapravo, dokle god moj sin bude sa mnom u kući. Ne sviđa mi se što to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo", nastavila je tada u ozbiljnijem tonu.