Anne Hathaway prošetala je sa suprugom Adamom Shulmanom, sinom te tek rođenom bebicom koju je rodila u strogoj tajnosti.

37-godišnja holivudska glumica Anne Hathaway u potpunoj je tajnosti rodila drugo dijete.

To se saznalo nakon što su nju, njezinog supruga Adama Shulmana i njihovog 3-godišnjeg sina Jonathana paparazzi presreli u Connecticutu s nosilicom u kojoj je bila bebica.

Par još nije izdao službenu potvrdu da su postali roditelji po drugi put, no to sada ne trebaju ni napraviti, jer su paparazzi obavili dobar posao, a Anne nije skrivala da joj smetaju blicevi fotoaparata koji ometaju njezinu obiteljsku idilu.

Ipak, glumica se prije nešto više od mjesec dana potpuno povukla iz javnosti te rodila u tajnosti, no i inače je poprilično tajnovita kada je u pitanju dijeljenje intimnih obiteljskih trenutaka. Zna se kako se za supruga udala još 2012. godine u Kaliforniji te se za par sve ove godine nije vezao niti jedan skandal.

Unatoč tome što ne voli izlagati supruga i djecu očima znatiželjne javnosti, ono što Anne nikada nije skrivala jest njezina borba s depresijom i ovisnošću o alkoholu.

"Plan je - neću piti neko vrijeme, odgojit ću pristojno i dobro ljudsko biće, poslati ga na fakultet i zatim preseliti u neki vinograd i provesti drugu polovicu svog života pijana", rekla je krajem travnja glumica u svom stilu.

"Prestala sam piti u listopadu 2018. i to na najmanje 18 idućih godina. Zapravo, dokle god će moj sin biti sa mnom u kući. Ne volim način na koji to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam tako jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo", nastavila je tada u ozbiljnijem tonu.

A sada ima još jedan razlog da ostane pri toj odluci!