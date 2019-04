Anne Hathaway prošle je godine odlučila prestati piti alkohol zbog sina no nije se prestala šaliti na svoj račun.

Anne Hathaway prošle je godine odustala od konzumiranja alkohola zbog trogodišnjeg sina Jonathana, a nedavno je svoj novi stav o zdravom životu dodatno pojasnila. I izazvala salve smijeha.

"Plan je - neću piti neko vrijeme, odgojit ću pristojno i dobro ljudsko biće, poslati ga na fakultet i zatim preseliti u neki vinograd i provesti drugu polovicu svog života pijana", rekla je nedavno 36-godišnja oscarovka.

Glumica je prije imala ozbiljnih problema s alkoholozmom te je jednom prilikom priznala kako je "po sina došla u vrtić pijana."

Zbog svega, Hathaway planira ne piti alkohol sljedećih 18 godina, tj. do sinovog 21. rođendana jer mu se želi u potpunosti posvetiti.

"Prestala sam piti u listopadu 2018. i to na najmanje 18 idućih godina. Zapravo, dokle god će moj sin biti sa mnom u kući. Ne volim način na koji to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam tako jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo", započela je glumica.

Lijepa glumica dane provodi sa suprugom Adamom Schulmanom s kojim se vjenčala 2012. godine, a da je odgovorna majka dokazala je svojom odlukom da prestane piti iako joj je, prema vlastitom priznanju, boca vina omiljena razonoda.

Ako sve pođe po planu, Anne se ipak ima čemu veseliti - posljednje godine života će provesti sretna, osunčana i lagano pripita u nekom kalifornijskom vinogradu.