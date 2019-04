Zaštitni znak Anne Wintour su tamne sunčane naočale koje rijetko skida.

Jedna od najpoznatijih modnih novinarki i urednica na svijetu, slavna Anna Wintour koja se posljedjih 30 godina nalazi na čelu magazina Vogue poznata je po rijetkim intervujima na koje pristaje.

Jedan od posljednjih je ona koji je dala za CNN u kojem modna ikona, čiji su zaštitni crne naočale bez kojih je gotovo nikad ne viđamo u javnosti, otkrila zašto je tome tako.

"Pomažu mi kada sam umorna ili pospana. A možda su postale i dio onoga što ja jesam, moje osobnosti. Danas sam ih stvarno trebala", objasnila je Anna i dodala kako su nevjerojatno korisne za izbjegavanje ljudi i neotkrivanje svojih misli.

"No sada ću biti brutalno iskrena, bila sam poprilično bolesna cijeli tjedan. I plus tome, imala sam operaciju oka. To su razlozi zbog kojih ih danas nosim", priznala je 69-godišnja urednica.

Anna je poznata po čuvanju svog privatnog života daleko od očiju javnosti, nema privatne profile na društvenim mrežama, a medije ostavlja nagađanju i pukim glasinama koji kruže o njoj u svijetu mode.