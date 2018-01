Anna Wintour prekinula je suradnju s poznatim fotografima Mariom Testinom i Bruceom Weberom zbog brojnih optužbi o njihovu seksualnom napastovanju manekena.

Glavna urednica modnog časopisa Vogue i umjetnička ravnateljica izdavačke kuće Conde Nast, Anna Wintour izvijestila je da privremeno prekinula suradnju s poznatim fotografima Mariom Testinom i Bruceom Weberom zbog brojnih optužbi o njihovu seksualnom napastovanju manekena.

Wintour je priopćila da joj je"kao bliskoj prijateljici" obojice fotografa "iznimno teško čuti takve optužbe i s njima se suočiti". "Duboko vjerujem u vrijednost kajanja i praštanja, no optužbe shvaćam vrlo ozbiljno. Zbog toga smo u Conde Nastu odlučili privremeno prekinuti suradnju s obojicom fotografa do daljnjega", kazala je Wintour.

Petnaest modela koji su surađivali i još uvijek surađuju s Weberom tvrdi da se fotograf, koji je radio za tvrtke poput Calvina Kleina, Abercrombieja i Fitcha često neprimjereno ponašao za vrijeme snimanja, od njih tražeći da se slikaju goli iako to za kampanju često nije bilo potrebno.

Većina ih je rekla da je Weber prije snimanja od njih tražio da se skinu goli te im pokazivao vježbe za opuštanje i podizanje energije. Po njihovim riječima tijekom "vježbi" Weber ih je dodirivao po tijelu uz objašnjenje da traži mjesta na kojima imaju najviše energije, prenio je New York Times. Weberovi su odvjetnici odbacili optužbe kao neosnovane i zlonamjerne.

Slične je optužbe protiv fotografa engleske kraljevske obitelji i dugogodišnjeg suradnika časopisa Vogue Marija Testina iznijelo i trinaest mladih muških modela. Oni su kazali kako ih je još krajem devedesetih tjerao da se za vrijeme snimanja međusobno dodiruju i masturbiraju jedni pred drugima.

Ryan Locke, poznati maneken s kraja devedesetih godina ispripovijedao je da je jednom Testino od cijele ekipe zatražio da napusti prostoriju te se potom 'bacio na njega'. "Ja ću biti djevojka, a ti budi muškarac", kazao mu je, nakon čega je Locke otišao iz prostorije. (Hina)