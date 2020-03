Urednica magazina Vogue Anna Wintour otkazala je Met Galu, jedno od najvažnijih modnih događanja s humanitarnim karakterom.

Met Gala, jedno od najvažnijih događanja u svijetu mode humanitarnog karaktera, otkazano je zbog koronavirusa, tvrdi Daily Mail.

Prema pisanju stranih medija, njujorški Muzej Metropolitan u kojem se ta svečanost svake godine održava objavio je u ponedjeljak da je to jedan od četiri važna događaja kojih neće biti ove godine. Istaknuli su kako je to najbolji potez zbog trenutačne situacije u Americi, ali i svijetu. Usto, muzej je nedavno zatvoren do daljnjega jer su dva zaposlenika imala simptome koji se pripisuju koronavirusu.

Met Galu već 22 godine vodi glavna urednica američkog izdanja magazina Vogue Anna Wintour (70), a ovo je prvi put da se otkazuje. Riječ je o modnoj svečanosti koja okuplja okuplja najveća imena s A liste iz svijeta filma, glazbe, sporta i televizije.

Ulaznice za Met Galu dosežu iznose poput 35.000 dolara (oko 240.000 kuna) po osobi, a svake godine za prestižno događanje Wintour određuje temu prema kojoj se poznati gosti odijevaju. Mnoge zvijezde se trude imati što ekstravagantniji kostim kako privukle najviše pozornosti.

Strani mediji tvrde kako je ove godine na svečanosti trebala debitirati Meghan Markle (38). Bivša glumica je planirala doći kao pratnja svom dobrom prijatelju, uredniku britanskog magazina Vogue Edwardu Enninfulu (48).