Anja Brkić i Robert Sertić oprostili su se od showa "Ljepotice i genijalci".

U prošloj epizodi "Ljepotica i genijalaca" show su napustili Anja Brkić i Robert Sertić nakon što nisu pokazali dovoljno znanja u kvizu znanja.

Nakon što je njihova avantura završila, razgovarali smo s Anjom koja nam je otkrila kako se osjećala nakon što je sve završilo.

"Nakon ispadanja iz emisije imala sam podijeljene emocije. Bilo mi je žao što se više neću družiti s preostalim ukućanima, te sudjelovati u izazovima koji su često bili jako zabavni, no s druge strane mi je bilo drago vratiti se doma i vidjeti ponovno svoje prijatelje. Jedino mi je bilo krivo što nisam bila u mogućnosti spremiti se za kviz taj dan, te tako nisam mogla dati sve od sebe", otkrila nam je Anja.

Anja se svojim imidžem i stilom isticala među ostalim kandidatkinjama, što su primijetili i njeni fanovi na društvenim mrežama.

"Mislim da moj stil nije imao previše utjecaja na izvršavanje izazova, osim u izazovu sa superjunacima gdje sam mogla iskoristiti svoju odjeću za kreaciju lika. Što se tiče ukućana, nitko me zbog toga nije doživljavao ili gledao drugačije", zaključila je.

Nakon showa Anji je porasla popularnost, naročito na društvenim mrežama.

"Muškarci mi uglavnom ne prilaze na ulici, mislim da to rijetko tko i radi danas, tako da se tu ništa nije promijenilo. Javljaju mi se više na društvenim mrežama, no ne doživljavam to previše", priznala je ljepotica.

Sudjelovanje u showu pamtit će po nekoliko stvari.

"Sudjelovanje u emisiji ću najviše pamtiti po mnogim smiješnim trenucima koji su se dogodili tijekom snimanja i druženju s Karlom s kojom sam provodila najviše vremena. Općenito mi je cijelo iskustvo bilo pozitivno i drago mi je što sam imala priliku isprobati takvo nešto, ponovila bih to opet, no ne znam baš bih li išla primjerice u neki drugi show", zaključila je Anja.

Ona i njezin partner iz showa, Robert Sertić ne žive blizu, no to ne znači da će skroz prekinuti sve kontakte.

"Ne vjerujem da ću nastaviti druženje s Robertom jer ne živimo u istom gradu jer se on odlučio na preseljenje u Australiju, no nadam se da ćemo ostati u nekakvom kontaktu", rekla nam je Anja.

Više o ljepoticama i genijalcima saznajte na službenoj stranici showa.