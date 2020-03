View this post on Instagram

#ostajemdoma zbog svih koje volim, zbog svih koji to ne mogu, a trebaju nasu pomoc sada vise nego ikad. Svi smo zajedno u ovome, a izaci cemo jos jaci i mudriji, nadam se, te njezniji i pazljiviji prema priroda i svojim bliznjima. 🖤 MOLIM VAS OSTANITE DOMA #staystrong #staysafe #stayathome @miss7.hr #mitotako #ostanidoma