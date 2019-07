Svjetski mediji bruje da u životu Angeline Jolie postoji novi muškarac.

Samo nekoliko tjedana nakon što je Brad Pitt zaprijetio Angelini Jolie financijskim sankcijama ako ne pristane na finalizaciju njihovog razvoda i dogovora oko skrbništva nad djecom, pojavile su se i neke nove informacije vezane za privatni život ove holivudske glumice.

Naime, strani mediji su se raspisali da se Jolie zaljubila u tjeohranitelja kojeg je upoznala kad je snimala zadnji film ''Those Who Wish Me Dead'', no ono što je tu svima zanimljivo jest da je navodno riječ o zauzetom čovjeku.

Kako je ispričao izvor za National Enquirer, Jolie i tjelohranitelj toliko su se zbližili da svaki slobodan trenutak provode zajedno, ali to se naravno ne sviđa njegovoj djevojci zbog čega je ona počela dolaziti na set filma što je s vremenom počelo uznemiravati cijelu ekipu.

''Nenajavljeno bi došla na snimanje i promatrala što njih dvoje rade'', govori izvor za spomenuti medij.

No mnogi se pitaju je li cijela ova priča zbilja istinita s obzirom na to da ime tjelohranitelja unatoč tome što šuškanja o novoj ljubavi glumice postoje već neko vrijeme još nije isplivalo u medije.

Cijela ova situacija svima je zanimljiva iz razloga što se Jolie spetljala s Bradom još dok je on bio u braku s Jennifer Aniston.