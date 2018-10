Nakon obiteljske drame Angelina Jolie vratila se poslovnim obvezama i snimanju novog filma ''Come Away'' zbog kojeg je postala plavuša.

Bivši glumački i supružnički par Angelina Jolie i Brad Pitt prolaze kroz javni rat oko skrbništva nad djecom, koji vode preko medija svim raspoloživim sredstvima.

No Angelina je osobne probleme i dramu nakratko odlučila ostaviti po strani kako bi se posvetila snimanju novog filma "Come Away" u Los Angelesu.

Angelina Jolie (Foto: Profimedia)

Angelina je na setu izgleda neprepoznatljivo, odjevena u viktorijansku haljinu, s plavom perikom na glavi. Novi će film biti prava obiteljska avantura u rangu Petra Pana ili Alise u Zemlji čudesa.

Prema pisanju Deadlinea, Angelina tumači ulogu Rose, majku djece koja će završiti u neočekivanoj pustolovini. Snimanje je ovih dana završeno, a prošlo je bez ikakvih problema, glumica nije djelovala napeto ni nervozno unatoč privatnim problemima.

Angelinin kolega David Oyelowo na svom je profilu na Instagramu objavio fotografiju sa seta, a obožavatelji su glumicu jedva prepoznali.

"Naš film Come Away je gotov! Jedva čekam da s vama podijelimo čarobnu reimaginaciju Alise u zemlji čudesa i Petra Pana", napisao je David.

Podsjećamo, Brad i Angelina navodno su nakon svih svađa i javnih prozivanja uspjeli postići dogovor o skrbništvu nad djecom.

Angelina Jolie (Foto: Profimedia)

"Angelina i Brad zapravo su dogovorili tajni sastanak u njezinoj kući. To je bio prvi susret kojim su željeli postići rješenje i boljitak cijele situacije. Susret je bio uspješan", otkrio je neimenovani izvor za ET.

Bivši par, koji se razveo 2016. godine, ima šestero djece: 17-godišnjeg Maddoxa, 14-godišnjeg Paxa, 13-godišnju Zahare, 12-godišnju Shiloh i 10-godišnjeg Knoxa.