Glumica Angelina Jolie slavi 44. rođendan, a mi smo se prisjetili svih njezinih najvećih uloga, kao i skandala.

Oskarovka koja je desetljećima slovila kao jedna od najljepših žena svijeta, Angelina Jolie, slavi 44. rođendan. Slavna ljepotica zakoračila je u peto desetljeće života, a više od polovice svog životnog vijeka provela je pred objektivima kamera i pod svjetlima reflektora.

Nekoliko je puta bila najplaćenija glumica Hollywooda, a njezin izgled plijenio je pažnju i muškaraca i žena. Buntovnica koja se pretvorila u damu i dobrotvorku zvijezda je koje se publika ne može zasititi.

Zvjezdani početak Angeline Jolie dogodio se dok je praktički bila još u pelenama. Njezin otac, slavni glumac Jon Voight rano ju je uveo u svijet filmske industrije pa je malena Angelina prvi put pred kamerama stajala sa 7 godina u filmu "Lookin' to Get Out".

S dvadeset godina Angelina je dobila svoju prvu veliku ulogu, a s 24 se upisala u povijest kinematografije osvojivši Oscar za najbolju žensku ulogu u filmu "Girl, Interrupted" iz 1999. Nakon što je zaradila naklonost i publike i kritičara, Angelina se upustila u projekt koji će joj obilježiti karijeru – snimila je film "Tomb Rider".

Kao seksi akcijska heroina Lara Croft, Angelina je brendirala svoju ženstvenost te spojila svoje glumačko umijeće s neodoljivim seksepilom, čime je postala najtraženija i najplaćenija glumica Hoolywooda.

Svoju karijeru akcijske zvijeze nastavila je razvijati i u filmu "Gospodin i gospođa Smith" iz 2005., a sljedeća nominacija za Oscar došla je 2008. za ulogu u drami "Changeling".

Najveći komercijalni uspjeh nakon sage o Lari Croft Angelina je postigla Disneyjevim uspješnicama "Maleficent" iz 2014., čiji se nastavak očekuje ove godine. U ulozi zle čarobnice iz priče o uspavanoj ljepotici Jolie je oduševila javnost.

Posljednjih deset godina svoje karijere Angelina je posvetila ne samo snimanju filmova već i režiranju, pa smo ju mogli vidjeti i na našim prostorima. Strastvena dobrotvorka i borkinja za mir u svijetu, poznata je po svojem interesu za ratna događanja 90-ih godina na Balkanu, o čemu je snimila i film "U zemlji krvi i meda", koji kritika nije najbolje primila.

Angelina se posvetila dobrotvornom i humanitarnom radu, a vodila je i buran privatan život. Uz tu su se lijepu glumicu oduvijek vezali skandali i afere, a život pod reflektorima obilježio ju je odmalena.

Oboje roditelja su joj glumci, a odrasla je s majkom koja se povukla sa scene kako bi što požrtvovnije odgajala svoju djecu. Unatoč tome što joj je otac bio iznimno uspješan, Angelinu je odgajala i prehranjivala samo njezina majka, pa je glumica odrasla u skromnim uvjetima. Angelinino djetinjstvo ne može se opisati kao sretno. Djeca su je zadirkivala zbog mršavosti i aparatića za zube koji je nosila, a roditelji su joj se razveli kada je imala tek jednu godinu i od tada nisu željeli komunicirati jedno s drugim.

U tinejdžerskoj dobi Angelina je razvila strast prema okultnom i bizarnom pa se počela baviti prepariranjem životinja, a htjela je postati mrtvozornik. Bila je problematična i buntovna, sa 16 se odselila od kuće, a tada je započela i faza samoozljeđivanja i ranjavanja. Uskoro se mlada ljepotica propila i počela eksperimentirati s teškim drogama.

U vrlo ranoj fazi života iskusila je mrak depresije pa se zna da se dva puta pokušala ubiti – s 19 i s 22 godine. Stabilnost je pronašla tek kada je posvojila svoje prvo dijete, sina Maddoxa.

"Znala sam da kada se obvežem Maddoxu više nikada neću biti samodestruktivna", rekla je tada Angelina.

Glumica je poznata po tome što obožava djecu, no njezin odnos prema vlastitom ocu bio je težak i mučan. Angelina je zakonski maknula očevo prezime, a zamjerala mu je to što je obitelj napustio prije no što je ona napunila jednu godinu. Navodno ju je kao dijete samo nosio pred kamerama, a nije se zapravo za nju brinuo. Zbog toga je Angelina svog oca naizmjence uključivala i isključivala iz svog života, a imali su perioda dužih od pet godina kada uopće nisu komunicirali.

Mirnije nije bilo ni kada je riječ o Angelininu ljubavnom životu. U prvi brak glumica je stupila u ožujku 1996., a udala se za britanskog glumca Johhnyja Leeja Millera, kojeg je upoznala na snimanju filma. Na vjenčanju se pojavila u bijeloj majici i kožnim crnim hlačama, a mladoženja joj je na majicu krvlju ispisao svoje ime. Iako su se rastali već sljedeće godine, ostali su u dobrim odnosima. Razvod je bio finaliziran netom prije no što se udala drugi put.

Angelina je voljela eksperimentirati sa svime, pa i sa seksualnošću. Tako je na setu filma upoznala glumicu Jenny Shimizu, za koju je rekla da bi se za nju udala da već nije imala muža. Djevojke su se upustile u strastvenu vezu koja je potrajala nekoliko godina, a tekla je usporedno s nekim drugim Angelininom vezama.

Angelina se udala drugi put udala 2000. godine, za glumca Billyja Boba Thortona, a vjenčanje je bilo u Las Vegasu nakon dva mjeseca mahnite veze. Par je javno naglašavo koliko su povezani pa su oko vrata nosili bočice s krvlju onoga drugog. Par je 2002. najavio kako posvajaju dijete, no tek tri mjeseca nakon te objave naglo su prekinuli.

Ipak, najveći skandal dogodio se 2005. kada je Angelina stupila u vezu s tada oženjenim Bradom Pittom. Mediji su je razapeli, mnoge slavne face osudile, a ni obožavatelji nisu bili oduševljeni činjenicom da se za vrijeme snimanja filma "Gospodin i gospođa Smith" Angelina spetljala s Bradom i uzrokovala njegov razvod od američke miljenice Jennifer Aniston. Navodno je Brad bio nesretan s Jennifer, koja nije željela ostati trudna s njime, pa se tu našla izazovna Angelina. Već u siječnju 2006. par je objavio kako je Angelina trudna s Pittovim djetetom.

Medijska popraćenost toga slučaja bila je nevjerojatna. Prijatelji Jennifer Aniston javno su napadali Angelinu koja je postala najpoznatija holivudska otimačica muževa, a ta ju stigma ni dan danas nije napustila.

Brad i Angelina zajedno su bili 12 godina, a javnost ih je prozvala "Brangelina". Par se vjenčao 2014. nakon 9 godina veze, no sreća nije potrajala pa su se razveli samo dvije godine kasnije. Zajedno su dobili troje djece, a posvojili su još troje.

Ova zavodljiva glumica jedna je od najvećih glumačkih i holivudskih diva današnjice, a njezina slava jednaka je slavi glumica zlatnog Hollywooda. Ljepota, talent i buntovno ponašanje osigurali su joj stalnu medijsku pažnju, a Angelina ju je uvijek znala iskoristiti.