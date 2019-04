Angelina Jolie i Brad Pitt odlučili su se razići prije dvije i pol godine, ali čini se kako bi možda moglo doći do nove promjene u njihovu odnosu.

Angelina Jolie u rujnu 2016. godine podnijela je zahtjev za razvod braka od Brada Pitta. Od tada rješavaju pravne detalje svog razlaza, no The Sun sada piše da je Angelina promijenila mišljenje i želi sačuvati brak.

Izvor je za ovaj tabloid tako rekao da je glumica Bradu jasno dala do znanja da ga želi natrag, a Angie navodno namjerno razvlači pregovore u nadi da će između njih doći do pomirenja.

''Ona bi voljela da opet budu obitelj i ne čini se da je spremna krenuti dalje bez njega'', govori izvor.

No što se Brada tiče, on navodno nije zainteresiran za povratak na staro s Angie, ali želi da ostanu u prijateljskim odnosima zbog djece.

''On samo želi da se sve to među njima riješi. Sve je to moglo biti gotovo još prije godinu dana, ali ona to ne želi završiti'', priča izvor.

Jolie vrijeme uglavnom provodi s djecom, a susrete s Bradom odrađivala je u tajnosti. Par zajedno ima šestero djece - Maddoxa (17), Paxa (15), Zaharu (14), Shiloh (12) i 10-godišnje blizance Knoxa i Vivienne.

Angie i Brad upoznali su se na snimanju filma ''Gospodin i gospođa Smith'', a vjenčali su se 2014., nakon što su 8 godina proveli zajedno.

Pitt je ranije bio u braku s Jennifer Aniston od 2000. do 2005., a Jolie se prije njega udavala za Johnnyja Millera i Billyja Boba Thorntona.