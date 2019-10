Angelina Jolie iskreno progovorila o razvodu s Bradom Pittom.

Vijest o razvodu glumačko-ljubavnog para Angeline Jolie i Brada Pitta odjeknuo je kao bomba 2016. godine i punio naslovnice medija diljem svijeta.

Od tada su prošle tri godine, a bivši supružnici i dalje ispunjavaju novinske stupce, za što su djelomično i sami zaslužni, posebice zbog skrbništva nad njihovo šestero djece zbog čega su i otvoreno zaratili putem medija.

A upravo su djeca bila Angelinin najveći izvor snage i potpore u teškom razdoblju kroz koje je prolazila.

"Moja snaga dolaze od moje djece. Svi oni koji su roditelji znaju da postoji ta snaga unutar njih koja neprestano raste", ispričala je Angelina za Studio 10 na premijeri svog novog filma "Maleficent: Mistress of Evil" na premijeri u Tokiju.

Nedavno je za francuski magazine Madame ispričala kako je jedno vrijeme bila izgubljena nakon razvoda od Brada i priznala kako samu sebe nije mogla prepoznati.

"Ne znam odkud mi vjera ali uvjerena sam da se nalazim u nekom prijelaznom periodu, kao da se vraćam vlastitim korijenima, samoj sebi. Jer sam samu sebe bila izgubila. Mislim da je to krenulo kada je moja i Bradova veza počela dolaziti kraju. Bio je to komplicirano razdbolje, kada nisam samu sebe mogla prepoznati i kada sam postala manja, gotovo beznačajana, ako nije bilo potrebno i nevidljiva" izjavila je.

Glumica je priznala kako je osjećala duboku tugu kada joj se brak raspao, ali i da je to bila i prilika da nauči nešto novo o sebi.

"Na kraju svega sam se suočila i s nekim zdravstvenim problemima. No na kraju me to sve podsjetilo kako sam sretna što sam živa", izjavila je.

Angelina se na crvenom tepihu pojavila u društvu 14-godišnje Zahare i 18-godišnjeg Maddoxa koji ju je došao podržati iz Južne Koreje gdje je nedavno počeo studirati.