Angelina Jolie pojavljuje se u dokumentarcu ''The Queen’s Green Planet'' koji govori o kraljici Elizabeti i njezinim naporima da sačuva okoliš za buduće naraštaje, a i sama glumica velika je zagovornica te teme.

Dokumentarac ''The Queen’s Green Planet'' u kojem je kraljica Elizabeta otkrila zanimljive detalje života u kraljevskoj palači, zapravo govori o načinu na koji možemo zaštititi i sačuvati okoliš za buduće naraštaje, a u njemu se pojavljuje i Angelina Jolie koja je također velika zagovornica te teme.

Gledatelji ITV-ja glumicu su tako imali priliku vidjeti u epizodi od srijede. Ekipa je Jolie snimila dok je pilotirala malim zrakoplovom iznad pustinje.

Naime, vožnja zrakoplova Angelini je jedan od omiljenih hobija, a njezini fanovi ne mogu se načuditi koliko je njoj to prirodna stvar. Glumica pilotsku dozvolu ima još od 2004. godine, no gledatelje na društvenim mrežama ipak je šokiralo s kolikom lakoćom ona to radi.

''Ima li nešto što ta žena ne može?'' neki su se tako zapitali.

''To kako ona nonšalantno leti iznad pustinje, nevjerojatno'', zaključio je drugi korisnik Twittera.

Osim što je u ovom dokumentarcu istaknula svoju ljubav prema Namibiji jer je tamo 2006. godine rođena njezina kćer Shiloh, Angelina je rekla i pokoju lijepu riječ o kraljici.

''Ona je divna gospođa koja se brine za ljude diljem svijeta i mari za njihovu budućnost. Želi da joj unuci i praunuci jednog dana uživaju u prirodi i uče o važnosti drugih kultura. Mislim da je to stvarno važno i slažem se s njom'', kaže Angelina.