Angelina Jolie je odlučila otkrilti pravi razlog zašto se razvela od Brada Pitta u rijetkom intervjuu o toj temi.

Holivudska glumica Angelina Jolie progovorila je o braku i razvodu s Bradom Pittom, i otkrila koji je zapravo bio pravi razlog zbog kojeg se odlučila rastati od njega.

45-godišnja zvijezda tako inače ne voli govoriti u javnosti o sebi i Bradu, njihovu odnosu i činjenici da su nekada bili jedan od najmoćnijih holivudskih parova, no u intervjuu za Vogue otkrila je dosad nepoznate detalje i priznala da je podnijela zahtjev za razvodom zbog dobrobiti njihove djece.

"Bila je to ispravna odluka. Nastavljam se fokusirati na njihovu dobrobit. Neki su iskoristili moju tišinu i djeca su vidjela laži o sebi u medijima, ali ja ih podsjećam da samo oni znaju pravu istinu o sebi", izjavila je za magazin.

Angelina je opisala svoju djecu kao šestero vrlo hrabrih i vrlo jakih mladih ljudi. Podsjećamo, prije nego je rodila danas 12-godišnju Shiloh i 11-godišnje blizance Knoxa i Vivienne, posvojila je 18-godišnjeg Maddoxa, 16-godišnjeg Paxa i 15-godišnju Zaharu.

"Sa svojom posvojenom djecom ne mogu razgovarati o trudnoći s njima, ali s puno ljubavi im pričam kako sam ih pronašla i kako je trajalo moje putovanje do njih, i kakav je bio osjećaj pogledati ih prvi put u oči", izjavila je.

Angelina i Brad upoznali su se 2004. godine na snimanju filma "Mr. And Mrs. Smith", nakon čega je on napustio tadašnju suprugu Jennifer Aniston, a s Angelinom se vjenčao 2014. godine. Brak je potrajao do 2016. godina, nakon čega je počela ružna bitka oko skrbništva koja su vodili i putem medija.